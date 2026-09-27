শতাধিক গুম ও হত্যার অভিযোগ: অক্টোবরে শেষ হতে পারে জিয়াউলের বিচার

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় শতাধিক ব্যক্তিকে গুম করে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মেজর জেনারেল (বরখাস্ত) জিয়াউল আহসানের বিচার আগামী অক্টোবরে শেষ হতে পারে জানিয়েছেন প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম। আজ রোববার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মামলায় যে সমস্ত দালিলিক প্রমাণ ও প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে, জিয়াউল আহসানের সর্বোচ্চ শাস্তি হওয়া সম্ভব।
প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম বলেন, মামলায় শুধু আলকাছ মল্লিক (মাঝি) অপহরণ ছাড়া প্রতিটা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এই সাক্ষীরা আর কেউ নন—জিয়াউল আহসানের বাহিনীর, তাঁর অধীনস্থ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এখন পর্যন্ত তাঁরা (জিয়াউল আহসানের পক্ষে) দুজন সাক্ষীর তালিকা দিয়েছেন। তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন কি না—এটা রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য নেওয়া শেষে জানা যাবে।
প্রসিকিউশন মনে করে, ১০৪ জন ভুক্তভোগীকে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র ও সাক্ষীরা সর্বাধিক সহযোগিতা করেছে। রাষ্ট্রের ও সাক্ষীদের সহযোগিতায় প্রসিকিউশন মামলা ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করেছে।
আওয়ামী লীগ সরকারের সময় শতাধিক ব্যক্তিকে গুম করে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মেজর জেনারেল (বরখাস্ত) জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে গত ১৪ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।
এই মামলায় জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ এনেছে প্রসিকিউশন।
অভিযোগ-১: ২০১১ সালের ১১ জুলাই রাতে গাজীপুরের পুবাইল এলাকার ঢাকা বাইপাস সড়কের পাশে জিয়াউল আহসানের পরিকল্পনায় ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সজল ও অজ্ঞাতনামা তিনজনকে গুলি করে হত্যা।
অভিযোগ-২: ২০১০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বরগুনার পাথরঘাটা থানার চরদুয়ানী এলাকার নিকটবর্তী বলেশ্বর নদীর মোহনায় নজরুল ইসলাম মল্লিক, আলকাছ মল্লিকসহ কমপক্ষে ৫০ জনকে গুলি করে হত্যা ও লাশ গুম।
অভিযোগ-৩: ২০১০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বরগুনার বলেশ্বর নদী ও বাগেরহাটের শরণখোলার সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে তথাকথিত বনদস্যু দমনের নামে মাসুদসহ ৫০ জনকে গুলি করে হত্যা।
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