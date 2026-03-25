Ajker Patrika
ঢাকা

উত্তরায় ‘কেটামিন’ মাদক তৈরির ল্যাব, তিন বিদেশি নাগরিক আটক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ মার্চ ২০২৬, ২২: ২০
রাজধানীর উত্তরার ১০ নম্বর সেক্টরের লায়লা গার্ডেন এলাকায় ‘কেটামিন’ নামের মাদক তৈরির ল্যাবের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখানে অভিযান চালিয়ে ল্যাব ধ্বংস করাসহ বিপুল পরিমাণ কিটামিন জব্দ করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসিসি)। সেই সঙ্গে তিনজন বিদেশি নাগরিককে আটক করেছে সংস্থাটি। তবে আটক তিনজনের নাম ও কোন দেশের নাগরিক তা জানা যায়নি।

আজ বুধবার রাতে এই তথ্য জানান ঢাকা বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. মেহেদী হাসান। তিনি জানান, সন্দেহজনক কার্যক্রমের ভিত্তিতে দ্রুত অভিযান চালানো হয়। বাড়ির ভেতরে মাদক প্রস্তুত ও সংরক্ষণের জন্য ল্যাব থাকায় এটি ধ্বংস করা হয়েছে এবং উদ্ধার করা কিটামিন পরীক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে।

মেহেদী হাসান জানিয়েছেন, অভিযানে আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং এই ঘটনার সঙ্গে আরও কোনো চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পাঠকের আগ্রহ

মার্কিন রণতরি আব্রাহাম লিংকনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

ট্রাম্পের মার-এ-লাগোর আসনেই হারল রিপাবলিকানেরা

শেখ মুজিব ৭২-এর সংবিধান জায়গায় রাখলেন না, আপনি কোন নতুন প্রেমিক: জামায়াত আমির

২০২৭ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষার বিষয় কমানোর কথা ভাবছে সরকার

যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ১৫ দফার বিপরীতে ইরানের ৫ কঠিন শর্ত

সম্পর্কিত

কালীগঙ্গা নদী থেকে যুবকের মাথাবিচ্ছিন্ন লাশ উদ্ধার

শুভেচ্ছা জানিয়ে টানানো ব্যানার ছিঁড়ে ফেললেন বিসিসির প্রশাসক, এলেন রিকশায়

রাজধানীতে ৭ হাসপাতাল ও ২ ব্লাড ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ

