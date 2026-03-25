উত্তরায় ‘কেটামিন’ মাদক তৈরির ল্যাব, তিন বিদেশি নাগরিক আটক

রাজধানীর উত্তরার ১০ নম্বর সেক্টরের লায়লা গার্ডেন এলাকায় ‘কেটামিন’ নামের মাদক তৈরির ল্যাবের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখানে অভিযান চালিয়ে ল্যাব ধ্বংস করাসহ বিপুল পরিমাণ কিটামিন জব্দ করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসিসি)। সেই সঙ্গে তিনজন বিদেশি নাগরিককে আটক করেছে সংস্থাটি। তবে আটক তিনজনের নাম ও কোন দেশের নাগরিক তা জানা যায়নি।
আজ বুধবার রাতে এই তথ্য জানান ঢাকা বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. মেহেদী হাসান। তিনি জানান, সন্দেহজনক কার্যক্রমের ভিত্তিতে দ্রুত অভিযান চালানো হয়। বাড়ির ভেতরে মাদক প্রস্তুত ও সংরক্ষণের জন্য ল্যাব থাকায় এটি ধ্বংস করা হয়েছে এবং উদ্ধার করা কিটামিন পরীক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে।
মেহেদী হাসান জানিয়েছেন, অভিযানে আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং এই ঘটনার সঙ্গে আরও কোনো চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
