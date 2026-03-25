Ajker Patrika
বরিশাল

শুভেচ্ছা জানিয়ে টানানো ব্যানার ছিঁড়ে ফেললেন বিসিসির প্রশাসক, এলেন রিকশায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল সিটি করপোরেশনের নবনিযুক্ত প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন আজ বুধবার প্রথম কর্মদিবসে নগর ভবনে পৌঁছালে কর্মকর্তারা তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) নবনিযুক্ত প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন আজ বুধবার (২৫ মার্চ) তাঁর প্রথম কর্মদিবসে নগর ভবনে রিকশায় চড়ে এসেছেন। নগর ভবনে ঢোকার সময় তিনি তাঁর ছবিসংবলিত শুভেচ্ছা ব্যানার দেখে তা নিজেই ছিঁড়ে ফেলেন। পরে তিনি এ বিষয়ে কর্মকর্তা–কর্মচারীদের সতর্ক করেন।

জানা গেছে, বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও প্রশাসক শিরিন আজ দুপুর ১২টার দিকে বরিশাল নগরের ব্রাউন কম্পাউন্ড সড়কের বাসা থেকে রিকশায় চড়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরত্বের নগর ভবনে পৌঁছান।

এর আগে ১৬ মার্চ বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন নগরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে সুধী সমাবেশ শেষে বিসিসি মিলনায়তনে অস্থায়ী দপ্তরে বসে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঈদুল ফিতরের ছুটির পর আজ প্রথম দিন তিনি নগর ভবনে অফিস করেন।

বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন নগর ভবনে পৌঁছালে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল বারীর নেতৃত্বে অন্য কর্মকর্তারা তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। পরে নগর ভবনের বিভিন্ন শাখার কর্মচারীরা প্রশাসককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এ সময় বিসিসি প্রশাসক বলেন, ‘সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে, বিভিন্ন শাখা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। প্লিজ, আপনারা সতর্ক থাকবেন। নগর ভবনে আগে কী হয়েছে, তা জানতে চাই না। আগে যা হয়েছে, কাল থেকে সেটা যেন আর না হয়। আমাদের সততার সঙ্গে দুর্নীতিমুক্ত সিটি করপোরেশন গড়ে তুলতে হবে।’ পাশাপাশি বিসিসির পরিচ্ছন্নতা, জলাবদ্ধতা ও মশকনিধনে জোর দেন তিনি।

বিসিসি কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আনিছুর রহমান বলেন, ‘প্রশাসককে স্বাগত জানিয়ে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ব্যানার লাগানো হয়েছিল। প্রশাসক এসব পছন্দ করেন না। তাই ব্যানারটি খুলে ফেলেছি।’

বিসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা আহসান উদ্দিন রুমেল সাংবাদিকদের বলেন, প্রথম দিন প্রশাসক বিলকিস জাহান শিরিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে নাগরিক সেবা বৃদ্ধিতে কাজের গতি কীভাবে বাড়ানো যায়, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

