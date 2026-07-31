রাজধানীর সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের তিন লাখ টাকার ওষুধসহ যুবক আটক

রাজধানীর বঙ্গবাজার এলাকায় সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল থেকে প্রায় তিন লাখ টাকা মূল্যের ওষুধ চুরির অভিযোগে নাছিম (২১) নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। পরে তার কাছ থেকে প্রায় ৫০০ বক্স সরকারি ওষুধ উদ্ধার করা হয়।
আজ শুক্রবার বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) দিবাগত রাত ২টার দিকে হাসপাতালের দ্বিতীয় তলায় মেডিসিন স্টোরের সামনে দায়িত্বরত আনসার সদস্য মো. আব্দুল হাদি এক যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। পরে তিনি বিষয়টি ক্যাম্প ইনচার্জ পিসি মো. খাইরুল ইসলামকে জানান। খবর পেয়ে ক্যাম্প ইনচার্জ টহলরত এপিসি মো. হামিদুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে অভিযান চালান। এ সময় নাছিমকে একটি লাগেজ, তিনটি ব্যাগসহ আটক করা হয়। পরে লাগেজ ও ব্যাগ তল্লাশি করে হাসপাতালের প্রায় ৫০০ বক্স সরকারি ওষুধ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা ওষুধের বাজারমূল্য প্রায় তিন লাখ টাকা। এ ছাড়া নাছিমের কাছ থেকে তিনটি স্মার্টফোন সেট ও তিনটি পরিচয়পত্র জব্দ করা হয়।
আনসার সদর দপ্তর আরও জানায়, প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আটক ব্যক্তিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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