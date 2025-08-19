আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে ২ সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেপ্তার, ৫ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ওরিয়ন গ্রুপের কার্যালয়ে পুলিশ পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে থানা-পুলিশ। গত রোববার তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার দুজনেই সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা বলে জানা গেছে।
গ্রেপ্তাররা হলেন রেজাউল করিম পাটোয়ারী (৪৯) ও নিয়ামত আলী (৭২)। তাঁদের গ্রেপ্তারের পর আদালতে নেওয়া হলে ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। গতকাল সোমবার রাতে আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য জানান তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসলাম হোসেন।
ওসি আসলাম জানান, গত রোববার গ্রেপ্তার দুজন ওরিয়ন গ্রুপের কার্যালয়ে গিয়ে টাকা দাবি করেন। তাঁরা বলেন, পাওনা টাকা নিতে এসেছেন কিন্তু তাঁদের কাছে কোনো সঠিক কাগজপত্র ছিল না। পরে পুলিশ পরিচয়ে বিভিন্ন প্রকার ভয়ভীতি ও হুমকি এবং অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। পরে ওরিয়ন গ্রুপের কার্যালয় থেকে থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে পরিচয় ও কাগজপত্র যাচাই করে তাঁদের আটক করে। তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন কাগজপত্র, ভিজিটিং কার্ড, মোবাইল ফোন,২টি পুলিশ ক্যাপ ও পুলিশের স্টিকার ব্যবহৃত একটি প্রাইভেট কার জব্দ করা হয়।
ওসি আরও জানান, আসামি রেজাউল ও নিয়ামত পুলিশের সাবেক কর্মকর্তা। রেজাউল পুলিশের বরখাস্ত হওয়া ইন্সপেক্টর এবং নিয়ামত সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পরিচয় দেন। তাঁরা পেশাদার প্রতারক। গ্রেপ্তারদের সোমবার সকালে প্রতারণার মামলায় রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হয়। আদালত গ্রেপ্তার দুজনের ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইন এই আদেশ প্রদান করেন।
এদিকে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, গত ১৭ আগস্ট বিকেলে দুজন লোক ওরিয়ন গ্রুপের তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল কার্যালয়ে গিয়ে নিজেদের পুলিশ পরিচয় দেন। মেসার্স জালাল উদ্দিন নামক একটি প্রতিষ্ঠানের নামে বকেয়া রসিদের ৫৫ লাখ ৪৯ হাজার ২৮৫ টাকা টাকাসহ অতিরিক্ত আরও ৫ লাখ টাকা দাবি করেন। টাকা তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধের জন্য চাপ দিতে থাকেন তাঁরা। তখন বকেয়া সংক্রান্ত টাকার তথ্য প্রমাণ দেখতে চাইলে উত্তেজিত হয়ে সরকারি কাগজপত্র বলে উল্লেখ করে দেখাতে অস্বীকার করেন। যথাযথ কাগজপত্র ছাড়া টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাঁরা বিভিন্ন প্রকার ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদান করেন। তাঁদের আচরণ সন্দেহজনক হওয়ায় তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ফোন করলে তাৎক্ষণিক ওসির নেতৃত্বে পুলিশ পরিদর্শকসহ (তদন্ত) পুলিশের একটি টহল টিম ঘটনাস্থলে এসে আসামিদের পরিচয় জানতে চাইলে নিয়ামত নিজেকে সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অব.) দাবি করেন আর রেজাউলকে ডিএমপির ইউনিফর্ম পরিধানের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে কোনো সদুত্তর দিতে পারে নাই বলেও এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।
