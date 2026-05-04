Ajker Patrika
ঢাকা

আদাবরে সন্ত্রাসী ‘ভাইস্তা বিল্লাল’ গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিল্লাল ওরফে ‘ভাইস্তা বিল্লাল’। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর আদাবর এলাকায় অভিযান চালিয়ে একাধিক মামলায় পরোয়ানাভুক্ত পলাতক সন্ত্রাসী ‘ভাইস্তা বিল্লাল’কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গতকাল রোববার রাতে শ্যামলী হাউজিং এলাকার ৩ নম্বর সড়ক থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদাবর থানা-পুলিশ। আজ সোমবার ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

জুয়েল রানা বলেন, রোববার দিবাগত মধ্যরাতে শ্যামলী হাউজিং এলাকার ৩ নম্বর সড়ক থেকে ‘ভাইস্তা বিল্লাল’কে গ্রেপ্তার করে আদাবর থানা-পুলিশ। গ্রেপ্তার বিল্লাল ওরফে ‘ভাইস্তা বিল্লাল’ পুলিশের তালিকাভুক্ত আসামি। তাঁর বিরুদ্ধে মোট ১২টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি মামলায় তিনি ১ নম্বর আসামি। এ ছাড়া তাঁর নামে মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানায় ৫টি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে।

পুলিশ জানায়, বিল্লাল দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ৮-১০ সদস্যের একটি কিশোর গ্যাং সক্রিয় বলে অভিযোগ রয়েছে। গ্যাংটি ছিনতাই, মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজি ও দখল বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত।

বিকেলে বিল্লালকে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানায় পুলিশ।

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

