ভার্চ্যুয়ালি বিচারকাজে অংশ নিলেন জিয়াউল আহসান

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শতাধিক ব্যক্তিকে গুম-খুন ও নির্যাতনের অভিযোগে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শুনানিতে কারাগার থেকে ভার্চুয়ালি হাজির হয়েছেন বরখাস্ত হওয়া সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান। বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ আজ মঙ্গলবার এ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলামকে জেরার দিন ধার্য ছিল।
মেজর জেনারেল (বরখাস্ত) জিয়াউল আহসানকে ট্রাইব্যুনালে না নিয়ে কারাগার থেকেই ভার্চুয়ালি হাজিরের ব্যবস্থা করা হয়।
এর আগে সকালে প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম সাংবাদিকদের জানান, জিয়াউল আহসানের নিরাপত্তার কারণে তাঁকে একা না এনে অন্য আসামিদের সঙ্গে আনা-নেওয়ার আবেদন করা হয়েছিল।
প্রসিকিউশন বলেছিল, নিরাপত্তার শঙ্কা থাকলে কারাগারে রেখেও ভার্চুয়াল উপস্থিতির মাধ্যমে বিচারকাজ চালানো যেতে পারে। ট্রাইব্যুনাল জিয়াউল আহসানকে কারাগারে রেখে তাঁর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে বিচারকাজ চলবে বলে আদেশ দেন।
তদন্ত কর্মকর্তাকে জেরা করার আগে জিয়াউল আহসানের আইনজীবী ও বোন নাজনীন নাহার শুনানিতে বলেন, একা আনা-নেওয়ার বদলে সবার সঙ্গে আনা-নেওয়ার যে আবেদনটি করেছিল, সেটি প্রত্যাহার চান। তাঁকে একা আনা-নেওয়া করলে আপত্তি নেই।
ট্রাইব্যুনাল বলেন, ৮ অক্টোবর এ বিষয়ে শুনানির পর ট্রাইব্যুনাল সেদিন বিকেলে আদেশ দিয়েছেন, জিয়াউল আহসান কারাগার থেকে ভার্চুয়ালি অংশ নেবেন। বিষয়টি মীমাংসা হয়ে গেছে।
জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে করা এই মামলার বিচারকাজ শেষ দিকে রয়েছে। এ ছাড়া শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে করা মামলায়ও তিনি আসামি।
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