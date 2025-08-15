অ্যাম্বুলেন্স-বাসের সংঘর্ষ, আত্মীয়ের লাশ নিয়ে বাড়িতে ফেরা হলো না ইসমাইলের

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
চট্টগ্রামে মারা যাওয়া এক স্বজনের মরদেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া নিয়ে যাচ্ছিলেন ইসমাইল হাওলাদার (৫৫)। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন আত্মীয়। কিন্তু তাঁর আর মরদেহ নিয়ে বাড়িতে ফেরা হলো না। নিজেই বাড়িতে ফিরলেন লাশ হয়ে।
আজ শুক্রবার দুপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মুকসুদপুর উপজেলার দিগনগর ইউনিয়নের জোয়ারিয়া এলাকায় লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স ও যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান অ্যাম্বুলেন্সে থাকা ইসমাইল। এ ঘটনায় সাতজন আহত হয়েছেন।
ইসমাইল হাওলাদার মঠবাড়িয়া উপজেলার সবুজনগর গ্রামের রহমান হাওলাদারের ছেলে।
ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রোকিবুজ্জামান জানান, ইসমাইল হাওলাদারসহ কয়েকজন একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁদের এক আত্মীয়ের মরদেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের বাড়ি মঠবাড়িয়া উপজেলার সবুজনগর গ্রামে। দুপুরে অ্যাম্বুলেন্সটি ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মুকসুদপুর উপজেলার দিগনগর ইউনিয়নের জোয়ারিয়া এলাকায় পৌঁছায়। এ সময় বিপরীতমুখী বরিশাল থেকে আসা ঢাকাগামী বিএমএফ পরিবহন নামের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে যানবাহন দুটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায় এবং অ্যাম্বুলেন্সে থাকা ইসমাইল হাওলাদার ঘটনাস্থলেই মারা যান।
রোকিবুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে মুকসুদপুর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় নিহত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেন। এ ছাড়া আহতদের ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান।
