Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

জাকসু নির্বাচন বৃহস্পতিবার, এখনো মেলেনি ডোপ টেস্টের ফলাফল

জাবি প্রতিনিধি
জাকসু নির্বাচন বৃহস্পতিবার, এখনো মেলেনি ডোপ টেস্টের ফলাফল

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন হবে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর)। ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে ভোটের প্রচার।

সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চলবে ভোট গ্রহণ। এরপর একই দিনে ফলাফল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থীর জন্য ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হলেও সবাই এতে অংশগ্রহণ করেননি।

চিকিৎসাকেন্দ্র সূত্রে জানা যায়, এখন পর্যন্ত ডোপ টেস্ট সম্পন্ন করেছেন ৫৬৭ জন। এর মধ্যে ১৬৩ জন কেন্দ্রীয় সংসদের প্রার্থী এবং ৪০৪ জন হল সংসদের প্রার্থী। তবে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সংসদের মোট প্রার্থী ১৭৯ জন এবং হল সংসদের মোট প্রার্থী ৪৪৩ জন। এ হিসাবে কেন্দ্রীয় সংসদের ১৬ জন ও হল সংসদের ১২৪ জন প্রার্থী ডোপ টেস্টে অংশ নেননি।

তবে ইতিমধ্যে ব্যালট পেপার ছাপানো হয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে কেউ যদি ডোপ টেস্টে বাদ পড়েন—এমন পরিস্থিতিতে কী হবে—এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনিরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত ডোপ টেস্টের ফলাফল পাইনি। যেহেতু ব্যালট ছাপা হয়ে গেছে, সে ক্ষেত্রে ব্যালট থেকে তো কারও নাম বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই এখন।

‘তবে আমরা আশা করি, কালকে ভোটের ফলাফলের আগে আমরা ডোপ টেস্টের ফলাফল পেয়ে যাব। সেখানে যদি কেউ ধরা পড়ে, আমরা সেটা প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করব।’

বিষয়:

শিক্ষার্থীনির্বাচনঢাকাজেলার খবরজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু নির্বাচন ২০২৫
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

দৌলতপুরে সংঘর্ষে নিহত ১

দৌলতপুরে সংঘর্ষে নিহত ১

ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

সম্পর্কিত

জাকসু নির্বাচন বৃহস্পতিবার, এখনো মেলেনি ডোপ টেস্টের ফলাফল

জাকসু নির্বাচন বৃহস্পতিবার, এখনো মেলেনি ডোপ টেস্টের ফলাফল

বাবার দ্বিতীয় বিয়ের প্রতিবাদ করে খুন হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র

বাবার দ্বিতীয় বিয়ের প্রতিবাদ করে খুন হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র

নরসিংদীতে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

নরসিংদীতে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির