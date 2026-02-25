Ajker Patrika
ঢাকা

ম্যাজিস্ট্রেট চলে যেতেই রাস্তার দুই পাশ হকারদের দখলে

শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা 
ম্যাজিস্ট্রেট চলে যেতেই রাস্তার দুই পাশ হকারদের দখলে
আজ বুধবার বিকেলে ‎রাজধানীর জুরাইনের প্রধান রাস্তা থেকে অবৈধ হকারদের উচ্ছেদ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎রাজধানীর জুরাইনের প্রধান রাস্তা থেকে অবৈধ হকারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। আজ বুধবার বিকেলে এই উচ্ছেদ অভিযান হয়। এতে কয়েক শ হকারকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অভিযানে কয়েকজন হকারকে নগদ অর্থ জরিমানাসহ অস্থায়ী দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

‎স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাজধানীর ঢাকা-মাওয়া সড়কের প্রবেশমুখ জুরাইন এলাকার প্রধান রাস্তার উভয় পাশ কয়েক দশক ধরে হকারদের দখলে। কিছু অসাধু ব্যক্তিকে চাঁদা দিয়ে এসব হকার রাস্তার ওপর দোকান বসিয়ে পণ্য বিক্রি করেন। এতে এই গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম রাস্তায় প্রায়ই সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। এর আগে অসংখ্যবার এসব হকারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তবে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট চলে গেলে তাঁরা পুনরায় সরঞ্জাম নিয়ে বসে পড়েন। আজকেও একই ঘটনা ঘটে।

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শরীফুর রহমানের নেতৃত্বে জুরাইন রেলগেট ও বিক্রমপুর প্লাজার আশপাশে রাস্তার ওপর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে এই অভিযান পরিচালিত হয়। এতে ১২টি মামলায় নগদ ১৭ হাজার ৫৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং বেশ কিছু স্থাপনা জব্দ করা হয়। তবে ম্যাজিস্ট্রেট চলে গেলে হকাররা পুনরায় রাস্তা দখলে নিয়ে দোকান বসান।

আজ বুধবার বিকেলে ‎রাজধানীর জুরাইনের প্রধান রাস্তা থেকে অবৈধ হকারদের উচ্ছেদ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বুধবার বিকেলে ‎রাজধানীর জুরাইনের প্রধান রাস্তা থেকে অবৈধ হকারদের উচ্ছেদ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ ব্যাপারে এলাকার বাসিন্দা সেলিম জানান, এর আগেও অনেকবার এসব হকার উচ্ছেদ করা হয়েছিল, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। হকাররা পুনরায় রাস্তা দখল করে কিছুক্ষণ পর বসে পড়েন।

‎পথচারী রানা মিয়া বলেন, ‘এই নাটক আগেও দেখেছি। কিন্তু এটা কতক্ষণ থাকে, সেটাই দেখার ব্যাপার।’ তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, ‘পৃথিবীর কোনো দেশে এ রকম ব্যস্ততম মেইন রোডের ওপর হকার বসে কি না, আমার জানা নেই।’

‎হকার মহব্বত বলেন, ‘আমরা গরিব মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে এখানে দোকান বসিয়ে পণ্য বিক্রি করে পরিবার-পরিজন নিয়ে বেঁচে আছি। কিন্তু আমাদের বসতে না দিলে আমরা কী করে খাব? সামনে ঈদ, তাই পরিবার-পরিজন নিয়ে অনেক সমস্যায় পড়ে যাব।’

‎এ ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেট শরীফুর রহমান জানান, রমজানে জনসাধারণ ও যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে ভবিষ্যতে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঅভিযানঢাকা বিভাগঢাকাঅবৈধহকারজরিমানা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আ.লীগ নেতাদের জামিন হলেই গ্রেপ্তারের নির্দেশ, রাজশাহী রেঞ্জ ডিআইজির চিঠি

গভর্নর আহসান মনসুর বেরিয়ে যাওয়ার পর বের করে দেওয়া হলো তাঁর উপদেষ্টাকেও

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের পরিচয় ও যোগ্যতা

আওয়ামী লীগ নেতাকে জামিন দেওয়ায় এজলাসে বিশৃঙ্খলা, বিএনপিপন্থী আইনজীবী নেতা গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আহসান মনসুরের স্থলে বাংলাদেশ ব্যাংকে নতুন গভর্নর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন

আমি আর বাংলাদেশ ব্যাংকের কেউ না: গভর্নর আহসান মনসুর

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

সম্পর্কিত

রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার নাটোরের যুবলীগ নেতা কারাগারে

রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার নাটোরের যুবলীগ নেতা কারাগারে

ম্যাজিস্ট্রেট চলে যেতেই রাস্তার দুই পাশ হকারদের দখলে

ম্যাজিস্ট্রেট চলে যেতেই রাস্তার দুই পাশ হকারদের দখলে

চাঁদা না দিলে আপত্তিকর ছবি তুলে ভাইরালের হুমকি, গ্রেপ্তার ৭

চাঁদা না দিলে আপত্তিকর ছবি তুলে ভাইরালের হুমকি, গ্রেপ্তার ৭

দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই মশকনিধন কার্যক্রম পরিদর্শনে ডিএনসিসি প্রশাসক

দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই মশকনিধন কার্যক্রম পরিদর্শনে ডিএনসিসি প্রশাসক