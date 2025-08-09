তুরাগ নদ থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের টঙ্গীর তুরাগ নদ থেকে এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা ১টার দিকে শিশুটি নদে ডুবে যায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর বলা আড়াইটার দিকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করেন টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের সদস্যরা।
শিশুর নাম সাজিদ (৭)। সে টঙ্গীর বউবাজার এলাকার শামিম আহম্মেদের ছেলে। তাৎক্ষণিকভাবে শিশুটির পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়নি।
টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মো. শাহিন আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
শাহিন আলম বলেন, আজ দুপুরে টঙ্গীর বউবাজার এলাকায় তুরাগ নদের ওপর রেল সেতুর নিচে বন্ধুদের সঙ্গে সাঁতার কাটতে যায়। এ সময় সাজিদ নদে ডুবে যায়। পরে আশপাশের লোকজন টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের খবর দেয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের সদস্যরা শিশুটির লাশ উদ্ধার করেন।
টঙ্গী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ পাঠিয়েছি। লাশ উদ্ধার করে টঙ্গী নৌ পুলিশ ফাঁড়িতে আনা হবে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলার প্রস্তুতি চলছে।
