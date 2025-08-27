সরকারের কমিটি পছন্দ হয়নি, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ‎প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের গঠন করা কমিটি অনুপযুক্ত বলে দাবি করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। কমিটি পরিবর্তন করে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।
আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুরে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালের সামনে সাংবাদিকদের এ কথা জানান আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।
প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের সভাপতি মো. ওয়ালী উল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, সরকার যে কমিটি করেছে সেটিতে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশের (আইডিইবি) প্রেসিডেন্টকেও রাখা হয়েছে।
এ সময় তিনটি দাবি ঘোষণা করেন ওয়ালী উল্লাহ। তিনি বলেন, ‘আমাদের প্রথম দাবি, সরকার যে কমিটি করেছে সেটি অনুপযুক্ত। এই কমিটি পরিবর্তন করে নতুন করে গোছাতে হবে। দ্বিতীয় দাবি, কেন আমার ভাইদের ওপর লাঠিচার্জ করা হবে। এখানে দায়িত্বরত পুলিশের ডিসি আমাদের কাছে মাফ চাইবেন। তৃতীয় দাবি, সংশ্লিষ্ট তিন উপদেষ্টা এখন পর্যন্ত এখানে আসেননি, অথচ আমাদের মেধাবী ভাইবোনেরা কষ্ট পাচ্ছে, তাদের এখানে আসতে হবে।’
এই তিন দাবি তাৎক্ষণিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের অবস্থান কর্মসূচি চলমান থাকবে বলেও জানান ওয়ালী উল্লাহ।
প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক মো. সাকিবুল হক লিপু বলেন, ‘পুলিশের হামলায় আমাদের প্রায় ৫০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশ আক্রমণ করেছে। যেসব পুলিশ আমাদের ওপর আক্রমণ করেছে, সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ারগ্যাস ছুড়েছে, কুকুরের মতো লাঠিপেটা করেছে; আমরা চাই যাদের হুকুমে এসব করেছে, তাদের স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করতে হবে এবং অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। নয়তো আমরা এখানে অবস্থান করব।’
এর আগে প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমাধারী ব্যক্তিদের পেশাগত দাবির যৌক্তিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন করে সরকার। কমিটি গঠনের বিষয়ে আজ বুধবার প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। কমিটির সভাপতি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।
কমিটির সদস্যরা হলেন—উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল আবরার, উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. কবির হোসেন, প্রকৌশলী তানভির মঞ্জুর ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক।
কমিটি প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমাধারী ব্যক্তিদের পেশাগত দাবির যৌক্তিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দেবে। কমিটি এক মাসের মধ্যে সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করবে।
উল্লেখ্য, তিন দফা দাবিতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন। দাবি আদায়ে গতকাল বিকেলে তাঁরা শাহবাগ অবরোধ করেন। কিন্তু দাবি পূরণ না হওয়ায় আজ থেকে ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন তাঁরা। এই কর্মসূচি পালন করতে শিক্ষার্থীরা আজ সকালে বুয়েট ক্যাম্পাসে জড়ো হন। বুয়েটের প্রধান গেটের সামনের শহীদ মিনার এলাকা থেকে এই কর্মসূচি শুরু করেন তাঁরা। পরে মিছিল নিয়ে শাহবাগে আসেন শিক্ষার্থীরা।
বেলা ১১টার পর শাহবাগ মোড় অবরোধ করে অবস্থান নেন বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ সময় দাবি পূরণে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। বেলা দেড়টার দিকে শাহবাগ থেকে সচিবালয়ের দিকে যেতে থাকেন তাঁরা। এ সময় শাহবাগ থেকে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল মোড়ে এলে তাঁদের বাধা দেয় পুলিশ।
এ সময় শিক্ষার্থীরাও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকেন। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিপেটা করেছে পুলিশ। জলকামান দিয়ে শিক্ষার্থীদের দিকে পানি ছোড়া হয়। ৮ থেকে ১০টি সাউন্ড গ্রেনেডসহ কাঁদানেগ্যাস নিক্ষেপ করে পুলিশ। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালের সামনে অবস্থান করছেন।
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের গঠন করা কমিটি অনুপযুক্ত বলে দাবি করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। কমিটি পরিবর্তন করে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।
আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুরে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালের সামনে সাংবাদিকদের এ কথা জানান আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।
প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের সভাপতি মো. ওয়ালী উল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, সরকার যে কমিটি করেছে সেটিতে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশের (আইডিইবি) প্রেসিডেন্টকেও রাখা হয়েছে।
এ সময় তিনটি দাবি ঘোষণা করেন ওয়ালী উল্লাহ। তিনি বলেন, ‘আমাদের প্রথম দাবি, সরকার যে কমিটি করেছে সেটি অনুপযুক্ত। এই কমিটি পরিবর্তন করে নতুন করে গোছাতে হবে। দ্বিতীয় দাবি, কেন আমার ভাইদের ওপর লাঠিচার্জ করা হবে। এখানে দায়িত্বরত পুলিশের ডিসি আমাদের কাছে মাফ চাইবেন। তৃতীয় দাবি, সংশ্লিষ্ট তিন উপদেষ্টা এখন পর্যন্ত এখানে আসেননি, অথচ আমাদের মেধাবী ভাইবোনেরা কষ্ট পাচ্ছে, তাদের এখানে আসতে হবে।’
এই তিন দাবি তাৎক্ষণিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের অবস্থান কর্মসূচি চলমান থাকবে বলেও জানান ওয়ালী উল্লাহ।
প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক মো. সাকিবুল হক লিপু বলেন, ‘পুলিশের হামলায় আমাদের প্রায় ৫০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশ আক্রমণ করেছে। যেসব পুলিশ আমাদের ওপর আক্রমণ করেছে, সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ারগ্যাস ছুড়েছে, কুকুরের মতো লাঠিপেটা করেছে; আমরা চাই যাদের হুকুমে এসব করেছে, তাদের স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করতে হবে এবং অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। নয়তো আমরা এখানে অবস্থান করব।’
এর আগে প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমাধারী ব্যক্তিদের পেশাগত দাবির যৌক্তিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন করে সরকার। কমিটি গঠনের বিষয়ে আজ বুধবার প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। কমিটির সভাপতি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।
কমিটির সদস্যরা হলেন—উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল আবরার, উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. কবির হোসেন, প্রকৌশলী তানভির মঞ্জুর ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক।
কমিটি প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমাধারী ব্যক্তিদের পেশাগত দাবির যৌক্তিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দেবে। কমিটি এক মাসের মধ্যে সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করবে।
উল্লেখ্য, তিন দফা দাবিতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন। দাবি আদায়ে গতকাল বিকেলে তাঁরা শাহবাগ অবরোধ করেন। কিন্তু দাবি পূরণ না হওয়ায় আজ থেকে ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন তাঁরা। এই কর্মসূচি পালন করতে শিক্ষার্থীরা আজ সকালে বুয়েট ক্যাম্পাসে জড়ো হন। বুয়েটের প্রধান গেটের সামনের শহীদ মিনার এলাকা থেকে এই কর্মসূচি শুরু করেন তাঁরা। পরে মিছিল নিয়ে শাহবাগে আসেন শিক্ষার্থীরা।
বেলা ১১টার পর শাহবাগ মোড় অবরোধ করে অবস্থান নেন বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ সময় দাবি পূরণে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। বেলা দেড়টার দিকে শাহবাগ থেকে সচিবালয়ের দিকে যেতে থাকেন তাঁরা। এ সময় শাহবাগ থেকে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল মোড়ে এলে তাঁদের বাধা দেয় পুলিশ।
এ সময় শিক্ষার্থীরাও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকেন। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিপেটা করেছে পুলিশ। জলকামান দিয়ে শিক্ষার্থীদের দিকে পানি ছোড়া হয়। ৮ থেকে ১০টি সাউন্ড গ্রেনেডসহ কাঁদানেগ্যাস নিক্ষেপ করে পুলিশ। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালের সামনে অবস্থান করছেন।
জাতীয় কবির নামে প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাককানইবি) কবির ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে। আজ বুধবার সকালে নজরুল ভাস্কর্যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপাচার্য ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম।১৪ মিনিট আগে
প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের পূর্বঘোষিত ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে তিন দফা দাবি আদায়ে যমুনা অভিমুখে যাত্রায় বাধা দেয় পুলিশ। এ সময় পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। শিক্ষার্থীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশও লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের১৭ মিনিট আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে এক গোয়েন্দা কর্মকর্তার ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। গতবার মঙ্গলবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে আটক করেছে। এ সময় ৫৬৬০ পিস ইয়াবা, ৫০০ গ্রাম গাঁজা, তিনটি সামুরাই, দুটি চাপাতি এবং মাদক বিক্রির ৪৫ হাজার টাকা জব্দ কর২০ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে হালিমা বেগম (৪৫) নামের এক নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) সকালে উপজেলার বাগবাড়ী গ্রামে একটি গাছ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে