সংসদীয় আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে ভাঙ্গায় দুই মহাসড়ক অবরোধ, দক্ষিণবঙ্গে যান চলাচল বন্ধ

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুর-৪ আসন থেকে ভাঙ্গার দুটি ইউনিয়ন বিচ্ছিন্ন করার প্রতিবাদে দুটি মহাসড়কের ওপর গাছ ফেলে, টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করেছে কয়েক হাজার জনতা। এতে কার্যত দক্ষিণবঙ্গের সব রুটে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।
আজ সকাল ৮টা থেকে ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কের পুকুরিয়া ও ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ভাঙ্গা-গোপালগঞ্জ রুটের হামিরদি বাসস্ট্যান্ড, সোয়াদি, মনসুরাবাদে এই অবরোধ করা হয়। এতে ভাঙ্গার ওপর দিয়ে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুপুর ১২টা পর্যন্ত (এই প্রতিবেদন লেখার সময়) অবরোধ চলতে থাকে। ঘটনাস্থলে স্থানীয় প্রশাসন গিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেও দাবি আদায়ে অনড় অবরোধকারীরা।
জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ৩০০ সংসদীয় আসনের পুনর্নির্ধারিত সীমানার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এতে ফরিদপুর-৪ আসনের অন্তর্ভুক্ত ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদি ইউনিয়নকে কেটে নগরকান্দা ও সালথা (ফরিদপুর-২) আসনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে ইসির এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ওই তালিকা প্রকাশের পর থেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। এরপর তারা এই সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘোষণা অনুযায়ী সকাল থেকে পুকুরিয়া, সোয়াদি ও মনসুরাবাদে মহাসড়কের ওপর গাছ ফেলে ও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে হাজার হাজার মানুষ। ফলে দূরপাল্লার বাস ও পণ্যবাহী ট্রাকগুলো আটকে পড়ে এবং সাধারণ যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়ে।
হামিরদি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় নেতৃত্ব দেন ওই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. খোকন মিয়া। তিনি বলেন, ‘আমরা কোনোভাবেই সালথা-নগরকান্দায় (ফরিদপুর-২) যাব না। নির্বাচন কমিশন থেকে যতক্ষণ আমাদের না বলবে, ততক্ষণ সড়ক ছাড়ব না। এ ছাড়া আগামী সাত দিনের মধ্যে গেজেট প্রকাশ করে এ দুটি ইউনিয়ন ফিরিয়ে দিতে হবে।
বেলা সাড়ে ১১টায় ঘটনাস্থলে ছুটে যান ভাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশরাফ হোসেন। এ সময় ইউএনও মিজানুর রহমান আশ্বস্ত করতে গিয়ে বলেন, আমরা ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনসহ ঊর্ধ্বতনদের জানিয়েছি, আশা করি ভালো সমাধান হবে। তিনি অবরোধকারীদের সড়ক ছাড়ার অনুরোধ করেন। তবে স্থানীয়রা কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।
