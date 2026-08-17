শ্যামল দত্ত, মোজাম্মেল বাবু ও ফারজানা রুপাকে হাজিরের নির্দেশ ট্রাইব্যুনালের

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় উসকানি দেওয়ার অভিযোগ এনে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাংবাদিক শ্যামল দত্ত, মোজাম্মেল বাবু ও ফারজানা রুপাকে হাজিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার (১৭ আগস্ট) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ আদেশ দেন।
আগামী ২৪ আগস্ট তাঁদের হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় এখন গ্রেপ্তার আছেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত, বেসরকারি চ্যানেল একাত্তর টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধান সম্পাদক মোজাম্মেল বাবু এবং একই চ্যানেলের সাবেক প্রধান প্রতিবেদক ও উপস্থাপক ফারজানা রুপা।
এ ছাড়া হেফাজতের সমাবেশে চালানো হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায়ও মোজাম্মেল বাবু ও ফারজানা রুপাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে কাভার্ডভ্যান চালক মো. সজিবকে হত্যার পর মরদেহ গুমের ঘটনায় তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সোমবার চট্টগ্রামের অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ ৫ম আদালত এ রায় দেন। প্রত্যেক আসামিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।৩ মিনিট আগে
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় এক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁরই স্বামী দীন ইসলামের (২৪) বিরুদ্ধে। হত্যার পর আজ সোমবার গাজীপুর থেকে লাশবাহী গাড়িতে তাঁর রক্তাক্ত মরদেহ এনে দীন ইসলামের গ্রামের বাড়ির উঠানে ফেলে রেখে যায়। এর আগে গতকাল রোববার গাজীপুরের কোনাবাড়ির একটি ভাড়া বাসায় ওই...৬ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে ছাতির মিয়া (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার ৫ নম্বর পুলে অভিযান চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এই জরিমানা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মিনহাজুল ইসলাম।৮ মিনিট আগে
দর্শনার পারকৃষ্ণপুর-মদনা এলাকায় ঘাসের জমিতে বিষ প্রয়োগ করে দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির পাখি হত্যার অভিযোগে একজনকে ৫০০ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।গতকাল রোববার রাত ৮টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহীন আলম এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।১০ মিনিট আগে