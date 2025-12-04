বাম দলের যমুনা যাত্রা কর্মসূচিতে পুলিশের লাঠিপেটা, আহত ২০

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিদেশি কোম্পানির কাছে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল হস্তান্তরের বিরুদ্ধে বাম দলগুলোর যমুনা যাত্রা কর্মসূচিতে কাকরাইল মোড়ে লাঠিপেটা করেছে পুলিশ। এতে ২০ জনের বেশি আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন বাম দলগুলোর নেতারা।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ শেষ করে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে যমুনার উদ্দেশে রওনা দেন বাম দলগুলোর নেতা-কর্মীরা। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে পল্টন হয়ে মিছিল নিয়ে কাকরাইল মোড়ে এলে প্রথমে তাঁদের বাধা দেয় পুলিশ। তবে বাধা উপেক্ষা করে মিছিল সামনে এগিয়ে গেলে পুলিশ আবারও তাঁদের ঠেকানোর চেষ্টা করে।
এ সময় পুলিশের সঙ্গে নেতা-কর্মীদের ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। একপর্যায়ে সেখানে পুলিশ লাঠিপেটা করে। এতে সিপিবির সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন, কেন্দ্রীয় সদস্য কাজী রুহুল আমিন, বাসদের (মার্ক্সবাদী) কেন্দ্রীয় সদস্য সীমা দত্ত, ছাত্র কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফাহিম আহমেদ চৌধুরীসহ অনেকেই আহত হন।
শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুরে মধ্যরাতে বসতবাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুটি বসতবাড়ির ৯টি কক্ষ, নগদ টাকা আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট স্থানীয় বাসিন্দাদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত পৌনে ২টার দিকে উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের কাওরাইদ বাজার এলাকায় রফিকুল ইসলামের বসতবাড়িতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘হঠাৎ রাত পৌনে ২টার দিকে বসতবাড়িতে আগুনের সূত্রপাত হয়। ডাকচিৎকারে সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে আসে। মুহূর্তেই আগুন সব ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু আগুনের তীব্রতার কারণে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু ততক্ষণে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আনুমানিক ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।’
শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর নূরুল করিম বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।’
যশোর প্রতিনিধি
যশোরে এক কেজি ১৬৪ গ্রামের ১০টি সোনার বারসহ দুই চোরাকারবারিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকালে যশোর সদরের মুরাদগড় বাসস্ট্যান্ড এলাকায় তাঁদের তল্লাশি করে সোনার বারগুলো পাওয়া যায়। আটক ব্যক্তিরা হলেন চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের আবুল কালামের ছেলে ফরিদুল ইসলাম (২৮) ও ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার বাজিপোতা গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে মাহাফুজ আলম (৩১)।
বিজিবি জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিরা ঢাকা থেকে যশোর ও চৌগাছা হয়ে ভারতে পাচার করার উদ্দেশ্যে সোনার বারগুলো নিয়ে যাচ্ছিলেন।
৪৯ বিজিবি যশোর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, বিজিবির টহল দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যশোর সদরের মুরাদগড় বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। আটক ব্যক্তিদের প্যান্টের পকেটে বিশেষ কায়দায় লুকায়িত অবস্থায় সোনার বারগুলো পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা জানান, তাঁরা ঢাকা থেকে যশোর ও চৌগাছা হয়ে ভারতে পাচার করার উদ্দেশ্যে সোনার বারগুলো নিয়ে যাচ্ছিলেন। ঢাকার তাতীবাজার এলাকার চোরাকারবারিদের কাছ থেকে সোনার বারগুলো সংগ্রহ করেছিলেন।
আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর দুজনকে যশোর কোতোয়ালি মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি
লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে সবুজ ইসলাম (২৫) নামের এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। বুধবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ভারতের অভ্যন্তরে এই ঘটনা ঘটে। পরে বিএসএফ সবুজের লাশ ভারতীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।
বিজিবি ও স্থানীয় লোকজনের বরাতে জানা যায়, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা থানার ফুলকাডাবরী খালপাড়া এলাকার বিপরীতে পাটগ্রামের জগতবেড় ইউনিয়নের পচাভান্ডার সীমান্ত। বুধবার দিবাগত রাতে প্রধান পিলার ৮৬৪-এর ৫ নম্বর উপপিলার-সংলগ্ন এলাকায় ৮ থেকে ১০ জন গরু পারাপারকারী ভারতের প্রায় ৩০ গজ ভেতরে প্রবেশ করেন। এ সময় ভারতের ১৬৯ কোচবিহার রাণীনগর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের চেনাকাটা ক্যাম্পের টহল দল তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে সবুজ ইসলাম ঘটনাস্থলেই নিহত হন।
নিহত সবুজ জগতবেড় ইউনিয়নের পচাভান্ডার গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে। স্থানীয় একটি বাজারে তাঁর ছোট মুদিদোকান ছিল। এক বছর আগে বাবা মারা যান। দুই বছর আগে বিয়ে করা সবুজের এক বছরের একটি ছেলে রয়েছে।
ঘটনার পর বর্ডারগার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) ৬১ ব্যাটালিয়নের শমশেরনগর ক্যাম্পের টহল দল সীমান্ত এলাকায় যায়। বৃহস্পতিবার সকালে বিজিবি চেনাকাটা বিএসএফ ক্যাম্পের উদ্দেশে পতাকা বৈঠকের চিঠি দেয়। পরে সকাল ১০টা ১০ মিনিটে সীমান্তের কাছে দুই বাহিনীর মধ্যে প্রায় ১৫ মিনিট বৈঠক হয়। এতে উভয় পক্ষের ১০ জন করে সদস্য অংশ নেন।
জগতবেড় ইউনিয়ন পরিষদের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য অহেদ আলী বলেন, ‘শমশেরনগর বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার রাত সাড়ে ৩টায় আমার মোবাইল নম্বরে কল দিয়ে বলে, বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি একজন গরু পারাপারকারী মারা গেছে। আপনি ঘটনাস্থলের কাছে আসেন। আমি অসুস্থ এ জন্য যাইনি। সকালে সবুজদের বাড়িতে গিয়েছি, বাড়িতে তাঁর মা, স্ত্রী কেউ নাই।’
বিজিবির শমশেরনগর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার কামাল উদ্দিন বলেন, ‘বৈঠকে আমরা যুবককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং লাশ ফেরত চেয়েছি। বিএসএফ জানিয়েছে, লাশ থানা-পুলিশের কাছে আছে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ হস্তান্তর করা হবে। বিকেলে উভয় ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক পর্যায়ে আরও একটি পতাকা বৈঠক হবে।’
নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি
নেছারাবাদে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে দুই দফায় ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে। বার্ষিক পরীক্ষা না নিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলা পরিষদের গেটের সামনে শিক্ষকেরা আন্দোলন করতে গেলে এই ঘটনা ঘটে।
শিক্ষক আদনান হোসেন বলেন, ‘সারা দেশে সহকারী শিক্ষকদের শাটডাউন কর্মসূচি চলছে। কিন্তু নেছারাবাদে সহকারী শিক্ষক ছাড়াই পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছিল। আমরা কোনো বাধা দিইনি। তারপও উপজেলার কোথাও কোথাও কয়েকজন ব্যক্তি শিক্ষকদের হুমকি দিচ্ছিল। নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে আমরা উপজেলা পরিষদে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় রুহুল আমীন নামের একজন এসে গালিগালাজ করেন। প্রতিবাদ করতেই তিনি আমার ওপর অতর্কিত হামলা চালান।’
জানা যায়, চলমান আন্দোলনের কারণে নেছারাবাদের সহকারী শিক্ষকেরা পরীক্ষা নিচ্ছিলেন না। ২ ডিসেম্বর থেকে উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা শুরু হলেও সহকারী শিক্ষক না থাকায় প্রধান শিক্ষকেরা একাই পরীক্ষা পরিচালনা করছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে ১৬৯টি বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক একযোগে উপজেলা চত্বরে জড়ো হলে কয়েকজন অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এ সময় অভিভাবক রুহুল আমীন ও শিক্ষক আদনান হোসেনের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা থেকে হাতাহাতি হয়।
অভিভাবক মো. রুহুল আমীন বলেন, ‘পরীক্ষার সময় স্কুল ফেলে শিক্ষকেরা উপজেলা চত্বরে আসেন। বিষয়টি জানতে চাইতেই শিক্ষক আদনান হোসেন আমার ওপর চড়াও হয়ে হামলা চালান।’
নেছারাবাদ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা খোন্দকার জসিম আহমেদ বলেন, ‘ঘটনাটি শুনেছি। এটি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি।’
