বিএসবির খায়রুল বাশারের ৩৩ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক

স্বল্প খরচে ও দ্রুত সময়ের উন্নত দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠানোর নামে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কসের মালিক মো. খায়রুল বাশার বাহার ও তাঁর সহযোগীদের প্রায় ৩৩ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক করেছেন আদালত।
পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁর এই সম্পদ ক্রোক করা হয়েছে।
আজ রোববার সিআইডির মুখপাত্র বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য জানান।
সিআইডি জানিয়েছে, প্রতারণার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জনের বিষয়ে অনুসন্ধানকালে প্রাথমিক সাক্ষ্য–প্রমাণ পাওয়ায় ২০২৫ সালের ৪ মে গুলশান থানায় বাশারের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা হয়। এই মামলায় একই বছরের ১৪ জুলাই ধানমন্ডি থেকে বাশারকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি।
মামলাটির প্রাথমিক তদন্তে সিআইডি জানতে পারে, বাশার প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত টাকা দিয়ে বড় স্ত্রীর নামে রাজধানীর ভাটারা এলাকায় একটি ফ্ল্যাট, দ্বিতীয় স্ত্রী কানিজ ফাতেমা ওরফে ডোনার নামে শেলটেক বীথিকা প্রকল্পে একটি ফ্ল্যাট ও নিজ নামে রাজাবাজার এলাকায় দুটি ফ্ল্যাট এবং রাজধানীর আজিজ সড়কে জি+৭তলা ও জি+৬তলা বিশিষ্ট ২টি বাড়িসহ তাঁর নিজ নামে ও প্রতিষ্ঠানের নামে মোট ৩৪৮২ দশমিক ৫ শতাংশ কেনেন। যার দলিল মূল্য প্রায় ৩৩ কোটি টাকা।
তদন্ত সূত্রে জানা গেছে, খায়রুল বাশার বাহার নিজেকে একজন শিক্ষাবিদ ও ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিলেও এর আড়ালে তিনি প্রতারণা করতেন। বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্রের সহযোগিতায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নেন এবং বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হন। মামলাটির তদন্ত চলমান রয়েছে।
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