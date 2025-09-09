Ajker Patrika
শেষ দিনে জমজমাট জাকসুর প্রচার-প্রচারণা

জাবি প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ০৫
শেষদিনে জমজমাট জাকসুর প্রচারণা। ছবি: আজকের পত্রিকা
শেষ দিনে প্রচারণায় ব্যস্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীরা। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে ক্যাম্পাসে প্রচারণায় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায় প্রচার-প্রচারণা করতে দেখা যায় প্রার্থীদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের টারজান পয়েন্ট, মুরাদ চত্বর, বটতলা এলাকা ও বিভিন্ন অনুষদের সামনে গিয়ে প্রার্থীরা তাঁদের প্রচারণা চালান।

দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী মেহেরাব হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিগত কয়েক দিনের চেয়ে আজকে প্রচার-প্রচারণা বেশি দেখতে পাচ্ছি। আজকে সত্যিই মনে হচ্ছে, সামনে একটি নির্বাচন আছে।’

‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতু বলেন, ‘শেষ দিন হিসেবে আমরা সকাল থেকে প্রচারণা শুরু করেছি। সবার কাছে পৌঁছানোর জন্য আমরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করছি।

‘আমরা ইতিমধ্যে ২১টি হলের ২০টিতে পৌঁছাতে পেরেছি, আর বাকি একটি হলে আজকের সন্ধ্যায় প্রচারণা চালাব। অফলাইনে যাঁদের কাছে পৌঁছাতে পারিনি, তাঁদের কাছে অনলাইনের মাধ্যমে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি।’

শেষ দিনে জমজমাট জাকসুর প্রচারণা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জিতু আরও বলেন, ‘আজকে রাতে আমাদের নির্ধারিত প্রচারণার সময় শেষ হবে। এরপর আগামীকাল আমরা চেষ্টা করব সবাই সতর্ক থাকতে, যাতে কেউ জাকসু বানচালের পাঁয়তারা করতে না পারে। যেকোনো মূল্যে ১১ তারিখ নির্বাচন হতে হবে।’

‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল বলেন, ‘শেষ দিনের প্রচারণায় আমরা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছার চেষ্টা করেছি। আমরা তাঁদের কথাগুলো শোনার চেষ্টা করেছি; পাশাপাশি সবাইকে ১১ তারিখ ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার অনুরোধ করেছি।’

উল্লেখ্য, ৯ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রচার-প্রচারণা চালানো যাবে। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে এবং একই দিনে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকাজাবিজেলার খবরজাকসু নির্বাচন ২০২৫
