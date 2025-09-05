চুরির অপবাদে যুবককে পেটালেন আ.লীগ নেতা, ভিডিও ভাইরালের পর আটক

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জে চুরির অপবাদ দিয়ে জনসমক্ষে এক যুবককে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে পেটাচ্ছেন আব্দুস সালাম নামের আওয়ামী লীগের এক নেতা। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।
এ ঘটনার পর নির্যাতনকারী, বৌলাই ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসাধারণ সম্পাদক এবং বৌলাই ইউনিয়ন ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুস সালামকে আটক করেছে কিশোরগঞ্জ মডেল থানা-পুলিশ। শুক্রবার (০৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ সড়কের বৌলাই নাকভাঙ্গা এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
ছড়িয়ে পড়া ২ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, সদর উপজেলার বৌলাই ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য (মেম্বার) ও আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সালাম বাঁশের কঞ্চি দিয়ে এরশাদ মিয়াকে পেটাচ্ছেন। আর এরশাদ মিয়া বারবার এ কাজ করেননি বলে সালামের কাছে আকুতি করছেন। পরশ ও সোহরাব নামের দুজনকে জিজ্ঞেস করতেও বলেন এরশাদ।
এ ছাড়া সালিসে আহত অবস্থায় বসে থাকতে দেখা যায় সোহরাব উদ্দিনকে। পরে আব্দুস সালাম সালিসে সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেন, ‘আমি তাদের গার্জেনের (অভিভাবক) সঙ্গে কথা বলেছি। এরশাদ মিয়া দেবে ৫০ হাজার ও সোহরাব উদ্দিন দেবে ৫০ হাজার টাকা। আগামী ১৮ তারিখের মধ্যে টাকাগুলো সজল মিয়াকে দিয়ে দিতে হবে।’
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সদর উপজেলার বৌলাই ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। নির্যাতনকারী আব্দুস সালাম বৌলাই ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসাধারণ সম্পাদক এবং বৌলাই ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৌলাই ইউনিয়নের পুরান বৌলাই গ্রামে মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে আব্দুল কদ্দুসের ছেলে সজল মিয়ার বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এ সময় সন্দেহজনক একই এলাকার সোহরাব উদ্দিন ও এরশাদ মিয়াকে ওই বাড়ির পাশ থেকে আটক করা হয়। পরে মাতব্বরদের মধ্যস্থতায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে পরদিন বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে আবারও সালিস ডেকে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। এ সময় তাঁদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে আলজাতীয় পাতা লাগিয়ে পানি দেওয়া হয়, কঞ্চি দিয়ে পেটানো, লাঠি দিয়ে পেটানো, কিলঘুষি দেওয়া হয়। অবশেষে জনসমক্ষে বেত্রাঘাত করা হয়। শুধু তা-ই নয়, দুজনকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পরিশোধের জন্য ১৫ দিন সময় বেঁধে দেন আব্দুস সালাম।
সোহরাব উদ্দিন বলেন, ‘অনেক দিন ধরে আমার মাছ ধরার নেশা। ওই দিন রাত আনুমানিক ৩টায় সাবেক মেম্বার হাছান রাব্বানী লালুর সাথে মাছ ধরতে যাই। সজলদের বাড়ির পাশে একটা ব্রিজ আছে, সেটা পার হয়ে যাওয়ার পর শুনতে পাই পাশের বাড়ির লোকজন চিৎকার করে বলছে ‘চোর আসছে’। চিৎকার শুনে মেম্বার ও আমি দুজন ওইখানে যাই এবং চোর খুঁজতে বের হই। একপর্যায়ে আমাকে চোর বলতেছে। আমি মেম্বারকে নিয়ে তাঁদের বাড়িতে যাই। এ সময় সজলের ভাই স্বপন আমাকে শার্টের কলার ধরে মারধর করে। পরে মেম্বার আমাকে বাঁচিয়ে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। সেখান থেকে আমি বাড়িতে চলে আসি।’
সোহরাব আরও বলেন, ‘বুধবার সকালে আবার আমাকে সালিসে যাওয়ার জন্য ডাকলে আমি যাওয়ামাত্র শার্টের কলার ধরে বাড়িতে নিয়ে টর্চার করে। আমাকে চোর বলে আমার শরীরে আঘাত করা হয়। লাঠি দিয়ে পিঠিয়েছে, চোতরাগাছ দিয়ে পিটিয়ে পানি দিয়েছে, কিলঘুষি তো আছেই। আর এরশাদ ছিল আলাদা। এরশাদকেও বাহির থেকে আনা হয়। আমি এ ঘটনার বিচার চাই।’
সাবেক মেম্বার হাছান রাব্বানী লালু বলেন, ‘সোহরাবকে শুধু শুধু চোরের অপবাদ দেওয়া হয়েছে। আমি রাতে জাল দিয়ে কিংবা লাইটের আলো দিয়ে মাঝেমধ্যে মাছ ধরি। সে আমার সঙ্গে মাছ ধরতে এসেছিল। এ সময় সজলের ভাই স্বপন নিজেও আমার সঙ্গে তাকে (সোহরাব) দেখেছে, বাড়ির পাশে ব্রিজের ওপর তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। চোর আসছে শুনে আমি ও সোহরাব দুজন মিলে আমার বাড়ি থেকে সজলদের বাড়িতে যাই। সেখানে যাওয়ার পর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে মারধর করা হয়েছে। পরদিন দরবারের কথা বলে এনেও তাকে মারধর করা হয়েছে। কাজটি মোটেও ঠিক করেনি। চোরের অপবাদ দিয়ে জরিমানাও করা হয়েছে।’
অভিযোগের বিষয়ে জানতে সজলের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সালাম বলেন, সজল মিয়ার ঘর থেকে ১ লাখ ৩৪ হাজার টাকা ও ২টি মোবাইল ফোন চুরি হয়েছে। অভিযুক্ত এরশাদ মিয়াকে সালাম তাঁর আত্মীয় দাবি করেন। সেজন্য তাঁকে শাসন করেছেন।
কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
কিশোরগঞ্জে চুরির অপবাদ দিয়ে জনসমক্ষে এক যুবককে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে পেটাচ্ছেন আব্দুস সালাম নামের আওয়ামী লীগের এক নেতা। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।
এ ঘটনার পর নির্যাতনকারী, বৌলাই ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসাধারণ সম্পাদক এবং বৌলাই ইউনিয়ন ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুস সালামকে আটক করেছে কিশোরগঞ্জ মডেল থানা-পুলিশ। শুক্রবার (০৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ সড়কের বৌলাই নাকভাঙ্গা এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
ছড়িয়ে পড়া ২ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, সদর উপজেলার বৌলাই ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য (মেম্বার) ও আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সালাম বাঁশের কঞ্চি দিয়ে এরশাদ মিয়াকে পেটাচ্ছেন। আর এরশাদ মিয়া বারবার এ কাজ করেননি বলে সালামের কাছে আকুতি করছেন। পরশ ও সোহরাব নামের দুজনকে জিজ্ঞেস করতেও বলেন এরশাদ।
এ ছাড়া সালিসে আহত অবস্থায় বসে থাকতে দেখা যায় সোহরাব উদ্দিনকে। পরে আব্দুস সালাম সালিসে সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেন, ‘আমি তাদের গার্জেনের (অভিভাবক) সঙ্গে কথা বলেছি। এরশাদ মিয়া দেবে ৫০ হাজার ও সোহরাব উদ্দিন দেবে ৫০ হাজার টাকা। আগামী ১৮ তারিখের মধ্যে টাকাগুলো সজল মিয়াকে দিয়ে দিতে হবে।’
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সদর উপজেলার বৌলাই ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। নির্যাতনকারী আব্দুস সালাম বৌলাই ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসাধারণ সম্পাদক এবং বৌলাই ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৌলাই ইউনিয়নের পুরান বৌলাই গ্রামে মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে আব্দুল কদ্দুসের ছেলে সজল মিয়ার বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এ সময় সন্দেহজনক একই এলাকার সোহরাব উদ্দিন ও এরশাদ মিয়াকে ওই বাড়ির পাশ থেকে আটক করা হয়। পরে মাতব্বরদের মধ্যস্থতায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে পরদিন বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে আবারও সালিস ডেকে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। এ সময় তাঁদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে আলজাতীয় পাতা লাগিয়ে পানি দেওয়া হয়, কঞ্চি দিয়ে পেটানো, লাঠি দিয়ে পেটানো, কিলঘুষি দেওয়া হয়। অবশেষে জনসমক্ষে বেত্রাঘাত করা হয়। শুধু তা-ই নয়, দুজনকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পরিশোধের জন্য ১৫ দিন সময় বেঁধে দেন আব্দুস সালাম।
সোহরাব উদ্দিন বলেন, ‘অনেক দিন ধরে আমার মাছ ধরার নেশা। ওই দিন রাত আনুমানিক ৩টায় সাবেক মেম্বার হাছান রাব্বানী লালুর সাথে মাছ ধরতে যাই। সজলদের বাড়ির পাশে একটা ব্রিজ আছে, সেটা পার হয়ে যাওয়ার পর শুনতে পাই পাশের বাড়ির লোকজন চিৎকার করে বলছে ‘চোর আসছে’। চিৎকার শুনে মেম্বার ও আমি দুজন ওইখানে যাই এবং চোর খুঁজতে বের হই। একপর্যায়ে আমাকে চোর বলতেছে। আমি মেম্বারকে নিয়ে তাঁদের বাড়িতে যাই। এ সময় সজলের ভাই স্বপন আমাকে শার্টের কলার ধরে মারধর করে। পরে মেম্বার আমাকে বাঁচিয়ে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। সেখান থেকে আমি বাড়িতে চলে আসি।’
সোহরাব আরও বলেন, ‘বুধবার সকালে আবার আমাকে সালিসে যাওয়ার জন্য ডাকলে আমি যাওয়ামাত্র শার্টের কলার ধরে বাড়িতে নিয়ে টর্চার করে। আমাকে চোর বলে আমার শরীরে আঘাত করা হয়। লাঠি দিয়ে পিঠিয়েছে, চোতরাগাছ দিয়ে পিটিয়ে পানি দিয়েছে, কিলঘুষি তো আছেই। আর এরশাদ ছিল আলাদা। এরশাদকেও বাহির থেকে আনা হয়। আমি এ ঘটনার বিচার চাই।’
সাবেক মেম্বার হাছান রাব্বানী লালু বলেন, ‘সোহরাবকে শুধু শুধু চোরের অপবাদ দেওয়া হয়েছে। আমি রাতে জাল দিয়ে কিংবা লাইটের আলো দিয়ে মাঝেমধ্যে মাছ ধরি। সে আমার সঙ্গে মাছ ধরতে এসেছিল। এ সময় সজলের ভাই স্বপন নিজেও আমার সঙ্গে তাকে (সোহরাব) দেখেছে, বাড়ির পাশে ব্রিজের ওপর তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। চোর আসছে শুনে আমি ও সোহরাব দুজন মিলে আমার বাড়ি থেকে সজলদের বাড়িতে যাই। সেখানে যাওয়ার পর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে মারধর করা হয়েছে। পরদিন দরবারের কথা বলে এনেও তাকে মারধর করা হয়েছে। কাজটি মোটেও ঠিক করেনি। চোরের অপবাদ দিয়ে জরিমানাও করা হয়েছে।’
অভিযোগের বিষয়ে জানতে সজলের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সালাম বলেন, সজল মিয়ার ঘর থেকে ১ লাখ ৩৪ হাজার টাকা ও ২টি মোবাইল ফোন চুরি হয়েছে। অভিযুক্ত এরশাদ মিয়াকে সালাম তাঁর আত্মীয় দাবি করেন। সেজন্য তাঁকে শাসন করেছেন।
কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে ‘ইমাম মেহেদি’ দাবিকারী নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। এ সময় অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার বিকেলে উপজেলার পদ্মার মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।২৭ মিনিট আগে
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, চবির শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ আহমেদ সায়েম মাঝেমধ্যে নড়াচড়া করছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁর সিটি স্ক্যান করা হয়েছে। স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কায় তাঁর অস্ত্রোপচার না করার সিদ্ধান্ত হয়। সায়েমের চিকিৎসার জন্য গঠিত ছয় সদস্যের মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে এ সিদ্১ ঘণ্টা আগে
শোকসভার শুরুতে যতীন সরকারের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এরপর এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সভার কার্যক্রম।১ ঘণ্টা আগে
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ধলাই সেতুর নিচ থেকে অবৈধভাবে বালু তোলার অপরাধে ১১ জনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১১টা থেকে আজ শুক্রবার ভোর ৪টা পর্যন্ত টাস্কফোর্স এই অভিযান চালায়। ঘটনাস্থল থেকে ১১ জনকে আটকের পর প্রত্যেককে ১০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ সময় ছয়টি বাল্কহেড...১ ঘণ্টা আগে