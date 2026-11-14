রাজধানীতে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতা গ্রেপ্তার
রাজধানীর উত্তরা থেকে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মো. ওমর ছানিকে (২৭) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (১৩ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টরে উত্তরা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ শনিবার মো. ওমর ছানিকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিএমপি।
উত্তরা পশ্চিম থানা-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গ্রেপ্তার ওমর ছানি নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।