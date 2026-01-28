আশুলিয়ায় বন্ধুর বাসায় জাবি ছাত্রদল নেতাসহ দগ্ধ ৪

ঢাকার সাভারের আশুলিয়ার একটি বাসায় অগ্নিকাণ্ডে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল নেতাসহ ৪ জন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গুরুতর দু’জনকে ঢাকায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট ও বাকি দু’জনকে মোহাম্মদপুরে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে আশুলিয়ার ইসলামপুর একটি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
দগ্ধরা হলেন— জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাইফুল ইসলাম (২৮), বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের গাড়িচালক মো. হাসিনুর (২৬) এবং আপন দুই ভাই রায়হান ও রাহাত। এই দুই ভাইয়ের বয়স ও পেশা সম্পর্কে জানা যায়নি।
দগ্ধ সাইফুলের ভাই রানা ও তার বন্ধুরা জানান, সাইফুল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাস করেছেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও ঢাকা জেলা উত্তরের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলেই তিনি থাকেন।
রানা আরও জানান, আশুলিয়ার ইসলামপুর ৬নং গলির একটি বাড়ির দ্বিতীয় তলায় থাকেন সাইফুলের বন্ধু রায়হান ও তাঁর ভাই রাহাত। সেই বাসায় রায়হান ও তাঁর আপন ভাই রাহাতের মধ্যে পারিবারিক বিষয়াদি নিয়ে ঝামেলা চলছিল। সেই বিরোধ মেটাতে গিয়েছিলেন সাইফুল। সেখানে একপর্যায়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেলে রায়হান পেট্রল ঢেলে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেন। মুহূর্তেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। সেই আগুনে পুড়ে যান রায়হান, রাহাত, সাইফুল, হাসিনুর। আশপাশের লোকজন এসে আগুন নিভিয়ে ফেলে। দগ্ধ চারজনকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে মধ্যরাতে সাইফুল ও হাসিনুরকে বার্ন ইনস্টিটিউটে আনা হয়। রায়হান ও রাহাতকে মোহাম্মদপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, সাইফুলের শরীরের ৩০ ও হাসিনুরের ১৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।
এদিকে আশুলিয়ার জিরাবো মডেল ফায়ার স্টেশনের ডিউটিম্যান জুলহাস উদ্দিন জানান, মঙ্গলবার রাতে আগুনের খবর পেয়ে তাঁদের দু’টি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়। তবে পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়রা আগুন নিভিয়ে ফেলেছে।
চট্টগ্রামে আদালতের তাগাদা দেওয়ার দুই সপ্তাহ পর রাঙ্গুনিয়ায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের গাড়িবহরে হামলার ঘটনার মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে পুলিশ।৯ মিনিট আগে
কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জসিম উদ্দিন জসিমের পক্ষে ভোট চেয়েছেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দিনব্যাপী নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ শেষে সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণপাড়ার সাহেবাবাদ বাজারে আয়োজিত বিএনপির গণসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় নিখোঁজের এক মাসের বেশি সময় পর সেপটিক ট্যাংক থেকে সুমি ওরফে আলপনা (৩৫) নামের এক গৃহবধূর গলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাতে উপজেলার শুক্তগ্রামের বাবরা-হাচলা ইউনিয়ন কমিউনিটি ক্লিনিকের সেপটিক ট্যাংক থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
বাগেরহাটে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় বিএনপির ছয় নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।২ ঘণ্টা আগে