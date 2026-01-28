Ajker Patrika
আশুলিয়ায় বন্ধুর বাসায় জাবি ছাত্রদল নেতাসহ দগ্ধ ৪

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১১: ১৬
ঢাকার সাভারের আশুলিয়ার একটি বাসায় অগ্নিকাণ্ডে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল নেতাসহ ৪ জন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গুরুতর দু’জনকে ঢাকায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট ও বাকি দু’জনকে মোহাম্মদপুরে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে আশুলিয়ার ইসলামপুর একটি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

দগ্ধরা হলেন— জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাইফুল ইসলাম (২৮), বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের গাড়িচালক মো. হাসিনুর (২৬) এবং আপন দুই ভাই রায়হান ও রাহাত। এই দুই ভাইয়ের বয়স ও পেশা সম্পর্কে জানা যায়নি।

দগ্ধ সাইফুলের ভাই রানা ও তার বন্ধুরা জানান, সাইফুল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাস করেছেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও ঢাকা জেলা উত্তরের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলেই তিনি থাকেন।

রানা আরও জানান, আশুলিয়ার ইসলামপুর ৬নং গলির একটি বাড়ির দ্বিতীয় তলায় থাকেন সাইফুলের বন্ধু রায়হান ও তাঁর ভাই রাহাত। সেই বাসায় রায়হান ও তাঁর আপন ভাই রাহাতের মধ্যে পারিবারিক বিষয়াদি নিয়ে ঝামেলা চলছিল। সেই বিরোধ মেটাতে গিয়েছিলেন সাইফুল। সেখানে একপর্যায়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেলে রায়হান পেট্রল ঢেলে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেন। মুহূর্তেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। সেই আগুনে পুড়ে যান রায়হান, রাহাত, সাইফুল, হাসিনুর। আশপাশের লোকজন এসে আগুন নিভিয়ে ফেলে। দগ্ধ চারজনকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে মধ্যরাতে সাইফুল ও হাসিনুরকে বার্ন ইনস্টিটিউটে আনা হয়। রায়হান ও রাহাতকে মোহাম্মদপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, সাইফুলের শরীরের ৩০ ও হাসিনুরের ১৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।

এদিকে আশুলিয়ার জিরাবো মডেল ফায়ার স্টেশনের ডিউটিম্যান জুলহাস উদ্দিন জানান, মঙ্গলবার রাতে আগুনের খবর পেয়ে তাঁদের দু’টি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়। তবে পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়রা আগুন নিভিয়ে ফেলেছে।

