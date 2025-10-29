Ajker Patrika
মানিকগঞ্জে প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ১

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 
মানিকগঞ্জের ঘিওরে ১২ বছরের এক প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে ইমাম হোসেন (৬৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

এ ঘটনায় শিশুটির মায়ের করা মামলায় অভিযুক্ত ইমাম হোসেনকে আজ বুধবার বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ঘিওর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি ) কোহিনুর ইসলাম বলেন, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ঘিওর উপজেলা বড়টিয়া গ্রামে এক ১২ বছরের প্রতিবন্ধী শিশুকে ইমাম হোসেন নামের এক ব্যক্তি চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর বাড়িতে নিয়ে ধর্ষণ করেন। শিশুটি বাড়িতে এসে বিষয়টি তার মাকে বলে। সন্ধ্যার দিকে স্থানীয় লোকজন অভিযুক্ত ইমাম হোসেনকে আটক করে পুলিশে দেন।

রাতেই শিশুটির মা বাদী হয়ে ধর্ষণের মামলা করেন। আজ বুধবার শিশুটির মেডিকেল পরীক্ষার জন্য মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ছাড়া আজ বিকেলে অভিযুক্ত ইমাম হোসেনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মানিকগঞ্জধর্ষণঘিওরঢাকা বিভাগজেলার খবরশিশু
