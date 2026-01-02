‘ভারতের প্রতি অটল সমর্থন’ জানিয়ে পাকিস্তানের মাটি থেকে বালুচ নেতার খোলাচিঠি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
পাকিস্তান ও চীনের ক্রমবর্ধমান কৌশলগত জোটকে ‘চরম বিপজ্জনক’ আখ্যা দিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে একটি খোলা চিঠি দিয়েছেন বালুচ নেতা ও মানবাধিকারকর্মী মীর ইয়ার বালুচ। চিঠিতে তিনি সতর্ক করে বলেছেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বালুচিস্তানে চীনা সেনাবাহিনী মোতায়েন হতে পারে, যা ভারত ও বালুচিস্তান—উভয় পক্ষের জন্যই বড় ধরনের নিরাপত্তার হুমকি সৃষ্টি করবে।
মীর ইয়ার বালুচ নিজেকে স্বাধীন ‘রিপাবলিক অব বালুচিস্তান’-এর প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করে ২০২৬ সালের ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে এই চিঠি পাঠান। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের মে মাসে বালুচ জাতীয়তাবাদী নেতারা পাকিস্তান থেকে নিজেদের ‘স্বাধীনতা’ ঘোষণা করেছিলেন।
চিঠিতে মীর বালুচ দাবি করেন, বেইজিং ও ইসলামাবাদ মিলে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের (সিপিইসি) কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, ‘যদি বালুচিস্তানের প্রতিরক্ষা ও মুক্তিবাহিনীকে শক্তিশালী করা না হয় এবং বরাবরের মতো অবজ্ঞা করা হয়, তবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বালুচিস্তানের মাটিতে চীনা সেনা দেখা যেতে পারে। ৬ কোটি বালুচ জনগণের সম্মতি ছাড়া চীনা সেনার উপস্থিতি ভারত ও বালুচিস্তানের ভবিষ্যতের জন্য অকল্পনীয় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।’
২০২৫ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নেওয়া ভারতের সামরিক পদক্ষেপেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন এই বালুচ নেতা। গত বছরের ২২ এপ্রিল পেহেলগাম হামলার পর পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি আস্তানাগুলো গুঁড়িয়ে দিতে নরেন্দ্র মোদি সরকার ‘অপারেশন সিঁদুর’ পরিচালনা করেছিল। মীর বালুচ এই অভিযানকে ভারতের ‘অনন্য সাহস এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ’ হিসেবে বর্ণনা করেন।
বালুচিস্তানের ৬ কোটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের পক্ষ থেকে ভারতের ১৪০ কোটি জনগণ, সংসদ, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজকে ২০২৬ সালের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান মীর বালুচ। তিনি বলেন, ভারত ও বালুচিস্তানের মধ্যে শতাব্দীপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। বালুচিস্তানে অবস্থিত পবিত্র ‘হিংলাজ মাতা মন্দির’ (নানি মন্দির) দুই দেশের অভিন্ন ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কের চিরস্থায়ী প্রতীক।
চিঠিতে তিনি ৭৯ বছর ধরে পাকিস্তানের অধীনে বালুচ জনগণের ওপর রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষিত সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই ‘ক্ষত’ এখন উপড়ে ফেলার সময় এসেছে, যাতে বালুচ জাতি তার সার্বভৌমত্ব ফিরে পায়।
চিঠিতে মীর বালুচ আরও বলেন, ২০২৬ সালের প্রথম সপ্তাহে ‘বালুচিস্তান বৈশ্বিক কূটনৈতিক সপ্তাহ’ পালন করা হবে, যাতে বালুচিস্তান সরাসরি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে।
প্রসঙ্গত, ভারত বরাবরই সিপিইসির বিরোধিতা করে আসছে, কারণ এই প্রকল্প বিতর্কিত পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে গেছে। তবে পাকিস্তান ও চীনের দাবি, এ প্রকল্প পুরোপুরি অর্থনৈতিক এবং এর কোনো সামরিক উদ্দেশ্য নেই।
পাকিস্তান ও চীনের ক্রমবর্ধমান কৌশলগত জোটকে ‘চরম বিপজ্জনক’ আখ্যা দিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে একটি খোলা চিঠি দিয়েছেন বালুচ নেতা ও মানবাধিকারকর্মী মীর ইয়ার বালুচ। চিঠিতে তিনি সতর্ক করে বলেছেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বালুচিস্তানে চীনা সেনাবাহিনী মোতায়েন হতে পারে, যা ভারত ও বালুচিস্তান—উভয় পক্ষের জন্যই বড় ধরনের নিরাপত্তার হুমকি সৃষ্টি করবে।
মীর ইয়ার বালুচ নিজেকে স্বাধীন ‘রিপাবলিক অব বালুচিস্তান’-এর প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করে ২০২৬ সালের ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে এই চিঠি পাঠান। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের মে মাসে বালুচ জাতীয়তাবাদী নেতারা পাকিস্তান থেকে নিজেদের ‘স্বাধীনতা’ ঘোষণা করেছিলেন।
চিঠিতে মীর বালুচ দাবি করেন, বেইজিং ও ইসলামাবাদ মিলে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের (সিপিইসি) কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, ‘যদি বালুচিস্তানের প্রতিরক্ষা ও মুক্তিবাহিনীকে শক্তিশালী করা না হয় এবং বরাবরের মতো অবজ্ঞা করা হয়, তবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বালুচিস্তানের মাটিতে চীনা সেনা দেখা যেতে পারে। ৬ কোটি বালুচ জনগণের সম্মতি ছাড়া চীনা সেনার উপস্থিতি ভারত ও বালুচিস্তানের ভবিষ্যতের জন্য অকল্পনীয় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।’
২০২৫ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নেওয়া ভারতের সামরিক পদক্ষেপেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন এই বালুচ নেতা। গত বছরের ২২ এপ্রিল পেহেলগাম হামলার পর পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি আস্তানাগুলো গুঁড়িয়ে দিতে নরেন্দ্র মোদি সরকার ‘অপারেশন সিঁদুর’ পরিচালনা করেছিল। মীর বালুচ এই অভিযানকে ভারতের ‘অনন্য সাহস এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ’ হিসেবে বর্ণনা করেন।
বালুচিস্তানের ৬ কোটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের পক্ষ থেকে ভারতের ১৪০ কোটি জনগণ, সংসদ, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজকে ২০২৬ সালের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান মীর বালুচ। তিনি বলেন, ভারত ও বালুচিস্তানের মধ্যে শতাব্দীপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। বালুচিস্তানে অবস্থিত পবিত্র ‘হিংলাজ মাতা মন্দির’ (নানি মন্দির) দুই দেশের অভিন্ন ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কের চিরস্থায়ী প্রতীক।
চিঠিতে তিনি ৭৯ বছর ধরে পাকিস্তানের অধীনে বালুচ জনগণের ওপর রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষিত সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই ‘ক্ষত’ এখন উপড়ে ফেলার সময় এসেছে, যাতে বালুচ জাতি তার সার্বভৌমত্ব ফিরে পায়।
চিঠিতে মীর বালুচ আরও বলেন, ২০২৬ সালের প্রথম সপ্তাহে ‘বালুচিস্তান বৈশ্বিক কূটনৈতিক সপ্তাহ’ পালন করা হবে, যাতে বালুচিস্তান সরাসরি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে।
প্রসঙ্গত, ভারত বরাবরই সিপিইসির বিরোধিতা করে আসছে, কারণ এই প্রকল্প বিতর্কিত পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে গেছে। তবে পাকিস্তান ও চীনের দাবি, এ প্রকল্প পুরোপুরি অর্থনৈতিক এবং এর কোনো সামরিক উদ্দেশ্য নেই।
সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী ও পাবনা-১ (সাঁথিয়া-বেড়ার একাংশ) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী অধ্যাপক আবু সাইয়িদের পক্ষে মনোনয়নপত্র বাছাই কার্যক্রমে অংশ নেওয়া দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।৪ মিনিট আগে
শুক্রবার জুমার নামাজের সময় রেজেকার স্বামী আবু তাহের (৩৫) তাঁর বড় স্ত্রী মিষ্টি বেগমকে (২৫) সঙ্গে নিয়ে প্রাইভেট কারে করে শ্বশুরবাড়িতে হাজির হন। আবু তাহের একই ইউনিয়নের পাগলাটারী গ্রামের মজিদুলের ছেলে।২৭ মিনিট আগে
মেটা: রংপুর-৩ ও ৪ আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে মোট ১৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর ছয়জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।৩১ মিনিট আগে
রাজশাহীতে বিএনপির এক কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় চাঁদা দাবির অভিযোগ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে গিয়েছেন দুই ঠিকাদার। বৃহস্পতিবার রাস্তার কাজের সাইটে গিয়ে চাঁদা দাবির কারণে বিএনপির ওই কর্মীকে পিটুনি দেওয়া হয়েছিল। এ জন্য তাঁর বাবা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। তবে এজাহারে দাবি করা হয়েছে, পূর্বশত্রুতার৪৪ মিনিট আগে