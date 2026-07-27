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সাতক্ষীরার আওয়ামী লীগ নেতা নজরুল ইসলাম ঢাকায় গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ জুলাই ২০২৬, ১৬: ৩৩
সাতক্ষীরার আওয়ামী লীগ নেতা নজরুল ইসলাম ঢাকায় গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার মো. নজরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

সাতক্ষীরা জেলা আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সাধারণ সম্পাদক মো. নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। আজ সোমবার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মো. নজরুল ইসলাম সাতক্ষীরা জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান।

গ্রেপ্তারের বিষয়টি বিকেল ৪টার দিকে আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) শফিকুল ইসলাম।

পুলিশ জানায়, নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। ওই মামলাগুলোতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

সাতক্ষীরাঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারআওয়ামী লীগ
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