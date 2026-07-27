সাতক্ষীরার আওয়ামী লীগ নেতা নজরুল ইসলাম ঢাকায় গ্রেপ্তার

সাতক্ষীরা জেলা আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সাধারণ সম্পাদক মো. নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। আজ সোমবার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
মো. নজরুল ইসলাম সাতক্ষীরা জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান।
গ্রেপ্তারের বিষয়টি বিকেল ৪টার দিকে আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) শফিকুল ইসলাম।
পুলিশ জানায়, নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। ওই মামলাগুলোতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
ঢাকার সাভারে পারিবারিক কলহের জেরে ছেলের সঙ্গে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে মহিন মিয়া (৩৮) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত মহিনের ছেলে জিসানকে আটক করেছে সাভার মডেল থানা-পুলিশ। আজ সোমবার ভোর ৪টার দিকে সাভারের তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের রাজফুলবাড়িয়া এলাকার রামচন্দ্রপুর ছাকিপাড়া মহল্লায় এ ঘটনা ঘটে...১ মিনিট আগে
দীর্ঘদিন ধরে বাপ্পি ও নুরজাহান এলাকায় মাদক ব্যবসা করে আসছিলেন। গতকাল রোববার বিকেলে পুলিশ উপজেলার আড়পাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে। পরে তাদের বসতঘরে তল্লাশি চালিয়ে ১০৩ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।৩ মিনিট আগে
তিনি চাইলেই কাজ শেষে থেকে যাওয়া অতিরিক্ত প্রায় ২০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করতে পারতেন। নানাবিধ খরচ দেখিয়ে নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভারী করতে পারতেন। কিন্তু খাল খনন কাজের শেষে অতিরিক্ত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে সততা, ন্যায়পরায়ণতা আর দেশপ্রেমের অনন্য নজির স্থাপন করেছেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মক১৬ মিনিট আগে
ঝালকাঠি থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ক্যানসার আক্রান্ত এক রোগীকে ঢাকায় নেওয়ার পথে একটি বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের গাছে ধাক্কা খেয়ে খাদে পড়ে গেছে। এতে রোগীসহ ছয়জন আহত হয়েছেন। আহত রোগীর একটি পা ভেঙে গেছে...২৯ মিনিট আগে