Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

বুয়েট ছাত্র ফারদিন হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ আবার পেছাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফারদিন নূর পরশ। ছবি: সংগৃহীত
ফারদিন নূর পরশ। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী ফারদিন নূর পরশ (২৪) হত্যা মামলার অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ আবার পিছিয়ে আগামী ২৮ অক্টোবর দিন ধার্য করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামসেদ আলম এই তারিখ ধার্য করেন।

আজ মামলার অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। এদিন মামলার তদন্ত সংস্থা পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেনি। এ জন্য আদালত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নতুন এদিন ধার্য করেন।

ঢাকার আদালতের রামপুরা থানার সাধারণ নিবন্ধন শাখা সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

এর আগে ফারদিন হত্যা মামলায় ২০২৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছিল তদন্তকারী সংস্থা ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।

ডিবির চূড়ান্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে নারাজি আবেদন দেন ফারদিনের বাবা। পরে আদালত ফারদিনের বাবার নারাজি আবেদনটি গ্রহণ করেন। মামলাটি অধিকতর তদন্তের জন্য সিআইডিকে নির্দেশ দেন আদালত।

২০২২ সালের ৫ নভেম্বর থেকে নিখোঁজ ছিলেন ফারদিন। ওই দিনই রাজধানীর রামপুরা থানায় এ বিষয়ে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তাঁর বাবা। নিখোঁজের দুদিন পর ৭ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টার দিকে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদী থেকে ফারদিন নূর পরশের মরদেহ উদ্ধার করে নৌ পুলিশ। ৮ নভেম্বর সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে ফারদিনের মরদেহ নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার দেউলপাড়া কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।

এ ঘটনায় বুশরাসহ অজ্ঞাতপরিচয়ের কয়েকজনের বিরুদ্ধে হত্যা করে লাশ গুম করার অভিযোগে মামলা করা হয়। রামপুরা থানায় নিহত ফারদিনের বাবা নূর উদ্দিন রানা বাদী হয়ে এ মামলা করেন।

এ মামলায় ওই বছরের ১০ নভেম্বর সকালে রাজধানীর রামপুরা এলাকার একটি বাসা থেকে বুশরাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই দিনই তাঁকে আদালতে হাজির করে মামলার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করে রামপুরা থানা-পুলিশ। শুনানি শেষে পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। পরে ২০২৩ সালের ৮ জানুয়ারি ঢাকার সপ্তম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ তেহসিন ইফতেখার এ মামলায় আমাতুল্লাহ বুশরার জামিন মঞ্জুর করেন।

বিষয়:

শিক্ষার্থীবুয়েটতদন্তঢাকা জেলাহত্যাঢাকা বিভাগমামলাঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম

ইসির তালিকায় ‘শাপলা’ নেই, বিকল্প প্রতীক নিতে হবে এনসিপিকে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

সাদাপাথর লুটের ঘটনায় পদ হারানো বিএনপি নেতা আরও ২ মামলায় গ্রেপ্তার

সাদাপাথর লুটের ঘটনায় পদ হারানো বিএনপি নেতা আরও ২ মামলায় গ্রেপ্তার

শ্রীমঙ্গলে ২৫ কেজি ওজনের অজগর সাপ উদ্ধার

শ্রীমঙ্গলে ২৫ কেজি ওজনের অজগর সাপ উদ্ধার

মাজার-ধর্মীয় স্থাপনায় পাথর নিক্ষেপকারীরা কালপ্রিট: ধর্ম উপদেষ্টা

মাজার-ধর্মীয় স্থাপনায় পাথর নিক্ষেপকারীরা কালপ্রিট: ধর্ম উপদেষ্টা

সিলেটে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, থানায় মামলা

সিলেটে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, থানায় মামলা