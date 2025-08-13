আখ চুরি ঠেকাতে পাতা বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে কিশোরের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ ও গজারিয়া প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় আখ চুরি ঠেকাতে খেতে পেতে রাখা বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হোসেন্দী ইউনিয়নের ইসমানিরচর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।
মারা যাওয়া কিশোরের নাম শাহীন (১৪)। সে টেংগারচর ইউনিয়নের টেংগারচর গ্রামের জহিরুল ইসলামের ছেলে। তবে সে মায়ের সঙ্গে নানার বাড়ি ইসমানিচরে বাস করত।
এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে নিখোঁজ ছিল শাহীন। স্বজনেরা রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পায়নি। আজ সকালে স্থানীয় মিন্টুর আখ খেতের পানিতে তার লাশ ভাসতে দেখে লোকজন। মিন্টু আখ চুরি ঠেকাতে খেতে বিদ্যুতের তারের ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন।
লাশ উদ্ধারের সময়ও পানিতে বিদ্যুতের প্রবাহ ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। পরে বিদ্যুৎসংযোগ বন্ধ করে লাশ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর জনরোষের ভয়ে পালিয়ে যান খেতের মালিক।
স্থানীয় বাসিন্দা রমজান হোসেন আলী বলেন, ‘আমরা অনেকবার তাঁকে (মিন্টু) নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি কারও কথা শুনতেন না। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। আমাদের ধারণা, ছেলেটি আখ তুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা গেছে।’
গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার আলম আজাদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় আখ চুরি ঠেকাতে খেতে পেতে রাখা বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হোসেন্দী ইউনিয়নের ইসমানিরচর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।
মারা যাওয়া কিশোরের নাম শাহীন (১৪)। সে টেংগারচর ইউনিয়নের টেংগারচর গ্রামের জহিরুল ইসলামের ছেলে। তবে সে মায়ের সঙ্গে নানার বাড়ি ইসমানিচরে বাস করত।
এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে নিখোঁজ ছিল শাহীন। স্বজনেরা রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পায়নি। আজ সকালে স্থানীয় মিন্টুর আখ খেতের পানিতে তার লাশ ভাসতে দেখে লোকজন। মিন্টু আখ চুরি ঠেকাতে খেতে বিদ্যুতের তারের ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন।
লাশ উদ্ধারের সময়ও পানিতে বিদ্যুতের প্রবাহ ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। পরে বিদ্যুৎসংযোগ বন্ধ করে লাশ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর জনরোষের ভয়ে পালিয়ে যান খেতের মালিক।
স্থানীয় বাসিন্দা রমজান হোসেন আলী বলেন, ‘আমরা অনেকবার তাঁকে (মিন্টু) নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি কারও কথা শুনতেন না। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। আমাদের ধারণা, ছেলেটি আখ তুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা গেছে।’
গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার আলম আজাদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দেশের প্রগতিশীল আন্দোলন ও মননশীল সাহিত্যচর্চার উজ্জ্বল নক্ষত্র অধ্যাপক যতীন সরকারের লাশ আজ বুধবার সন্ধ্যায় নেত্রকোনা শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেওয়া হবে। সেখানে শ্রদ্ধা জানানো শেষে রাতে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। যতীন সরকারের ঘনিষ্ঠজন সাংবাদিক পল্লব চক্রবর্তী আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য২ মিনিট আগে
রাজশাহীতে সহকর্মীকে ধর্ষণচেষ্টায় অভিযুক্ত রেলওয়ের এক কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ ওঠার পর তাঁকে শুধু রাজশাহী থেকে বদলি করে পাবনার পাকশীতে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। উল্টো ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ৭ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে মোছা. আসমা আক্তার (৩৫) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে শ্রীপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে কেওয়া পূর্বখণ্ড গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।১০ মিনিট আগে
লালমনিরহাটের পাটগ্রামে ধানখেত থেকে আবেদা খাতুন (৬৫) নামের এক বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) সকালে উপজেলার পাটগ্রাম পৌরসভার বেংকান্দা নাউয়ারপাড়া স্লুইসগেটের রাস্তার পাশে ধানখেত থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।১৫ মিনিট আগে