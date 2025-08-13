Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

আখ চুরি ঠেকাতে পাতা বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে কিশোরের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ ও গজারিয়া প্রতিনিধি
কিশোরের লাশ দেখে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা
কিশোরের লাশ দেখে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় আখ চুরি ঠেকাতে খেতে পেতে রাখা বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হোসেন্দী ইউনিয়নের ইসমানিরচর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

মারা যাওয়া কিশোরের নাম শাহীন (১৪)। সে টেংগারচর ইউনিয়নের টেংগারচর গ্রামের জহিরুল ইসলামের ছেলে। তবে সে মায়ের সঙ্গে নানার বাড়ি ইসমানিচরে বাস করত।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে নিখোঁজ ছিল শাহীন। স্বজনেরা রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পায়নি। আজ সকালে স্থানীয় মিন্টুর আখ খেতের পানিতে তার লাশ ভাসতে দেখে লোকজন। মিন্টু আখ চুরি ঠেকাতে খেতে বিদ্যুতের তারের ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন।

লাশ উদ্ধারের সময়ও পানিতে বিদ্যুতের প্রবাহ ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। পরে বিদ্যুৎসংযোগ বন্ধ করে লাশ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর জনরোষের ভয়ে পালিয়ে যান খেতের মালিক।

স্থানীয় বাসিন্দা রমজান হোসেন আলী বলেন, ‘আমরা অনেকবার তাঁকে (মিন্টু) নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি কারও কথা শুনতেন না। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। আমাদের ধারণা, ছেলেটি আখ তুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা গেছে।’

গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার আলম আজাদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জমৃত্যুঢাকা বিভাগনিহতগজারিয়াজেলার খবরবিদ্যুৎস্পৃষ্ট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

ফজলুর রহমান ও হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে: বিএনপিকে সারজিস

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

যতীন সরকারকে নেত্রকোনা শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানানো শেষে রাতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

যতীন সরকারকে নেত্রকোনা শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানানো শেষে রাতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

অফিসেই সহকর্মীকে ধর্ষণচেষ্টা, ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ

অফিসেই সহকর্মীকে ধর্ষণচেষ্টা, ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ

ঘরে পড়ে আছে স্ত্রীর লাশ, দুই সন্তান নিয়ে পালিয়েছে স্বামী

ঘরে পড়ে আছে স্ত্রীর লাশ, দুই সন্তান নিয়ে পালিয়েছে স্বামী

ধানখেতে মিলল বৃদ্ধার লাশ

ধানখেতে মিলল বৃদ্ধার লাশ