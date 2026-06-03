Ajker Patrika
ঢাকা

পল্লবীতে শিশু ধর্ষণ ও হত্যা: ‘আমি কিছু করিনি’—বললেন স্বপ্না

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৩ জুন ২০২৬, ১৪: ০৩
পল্লবীতে শিশু ধর্ষণ ও হত্যা: ‘আমি কিছু করিনি’—বললেন স্বপ্না
স্বপ্না আক্তার। ফাইল ছবি

রাজধানীর মিরপুরের পল্লবীতে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় করা মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন শুনানিতে প্রধান আসামি সোহেল রানার স্ত্রী স্বপ্না আক্তার নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন।

আজ বুধবার এ মামলার আসামি সোহেল রানা ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্না খাতুনের আত্মপক্ষ সমর্থনের দিন ধার্য ছিল। আত্মপক্ষ সমর্থন করে সোহেল ও স্বপ্না নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন। সোহেল রানা ক্ষমাও চান।

সোহেল রানের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর স্বপ্নার বক্তব্য জানতে চান ট্রাইব্যুনাল। স্বপ্নাও নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। স্বপ্না বলেন, ‘আমি কিছু করিনি।’

এ সময় ট্রাইব্যুনাল স্বপ্নাকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘দরজা কেন খোলেননি? এর কোনো ব্যাখ্যা দিতে চান কি না?’

এ সময় স্বপ্নাকে সতর্ক করে ট্রাইব্যুনাল বলেন, ‘আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে যে শাস্তি তার হবে, একই শাস্তি আপনারও হতে পারে।’

এরপর স্বপ্না আবারও বলেন, ‘স্যার আমি নির্দোষ, আমি কিছু করিনি।’

দুই আসামির কেউই তাঁদের পক্ষে সাক্ষ্য (সাফাই সাক্ষ্য) দেবেন না বলে ট্রাইব্যুনালকে জানান। পরে ট্রাইব্যুনাল যুক্তিতর্ক শুনানির দিন ধার্য করেন।

এ মামলায় রাষ্ট্র নিযুক্ত বিশেষ পিপি আজিজুর রহমান দুলু আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবারই যুক্তিতর্ক শুনানি শেষ হবে। এরপর ট্রাইব্যুনাল রায়ের তারিখ ধার্য করবেন।

গতকাল মঙ্গলবার মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়। এ মামলায় ১৮ জন সাক্ষীর মধ্যে ১৬ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

গত ১৯ মে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পল্লবী থানাধীন সেকশন-১১, ব্লক-বি, অ্যাভিনিউ-৭-এর ৩৭ নম্বর বাসার পাঁচতলা ভবনের তিনতলার উত্তর পাশের কক্ষের বেডরুম থেকে আট বছরের শিশু পপুলার মডেল হাইস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রীর মস্তকবিহীন মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। কিছুক্ষণ পর রঙের বালতি থেকে মাথা উদ্ধার করা হয়। এ সময় স্বপ্না আক্তার দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি জানান, তাঁর স্বামী সোহেল রানা শিশুকে বাথরুমে আটকে ধর্ষণ করার পর মেরে ফেলে। পরে মরদেহ গায়েব করার জন্য ধারালো ছুরি দ্বারা গলা কেটে ফেলেন। কাঁধ থেকে দুই হাত বিচ্ছিন্ন করেন। এরপর শিশুর বাবা আব্দুল হান্নান মোল্লা পুলিশকে খবর দেন এবং স্বপ্না আক্তারকে আটক করেন। পরে অভিযান চালিয়ে সোহেলকে আটক করে পুলিশ।

২০ মে ভোরে আব্দুল হান্নান পল্লবী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করেন। মামলায় উল্লেখ করা হয়, যে বাসা থেকে ওই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় তার বাসার পাশের বাসাই বাদীর বাসা। সকাল সাড়ে ৯টায় ওই শিশু বাসা থেকে বের হলে তাকে পাশের বাসায় নিয়ে আটকে রাখে। তাকে ধর্ষণ করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

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