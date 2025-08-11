Ajker Patrika
পথচারীকে রক্ষা করতে গিয়ে মেট্রোর পিলারে ধাক্কা, মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৩: ৩৪
রাজধানীর মিরপুরের পল্লবীতে মেট্রোরেল স্টেশনের পিলারে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লেগে ইমন মোল্লা (২৬) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার রাত ১২টার দিকে পল্লবীতে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্বজনেরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাত ২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

ইমনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা মামাতো ভাই মো. আসলাম মাতবর জানান, ইমনেরা মিরপুরের আলোকদি এলাকার বাসিন্দা। বাবার নাম মো. আলী মোল্লা। ইমন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ করতেন।

আসলাম আরও জানান, কাজ শেষে মোটরসাইকেলে করে বাসায় ফিরছিলেন ইমন। পল্লবী মেট্রো স্টেশনের নিচে এক ব্যক্তি মোটরসাইকেলের সামনে চলে আসায় তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে মোটরসাইকেলসহ স্টেশনের পিলারের সাথে ধাক্কা লেগে গুরুতর আহত হন ইমন। পথচারীরা তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় ইসলামিয়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পল্লবী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আলাউদ্দিন জানান, রাতে পল্লবী মেট্রো স্টেশনের নিচে মোটরসাইকেলসহ পিলারের সাথে ধাক্কা লেগে আহত হয় ওই যুবক। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।

পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান এসআই।

