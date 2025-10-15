ঢামেকে মৌসুমির খোঁজে বাবা, মুক্তাকে খুঁজছেন ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মিরপুরের রূপনগরের শিয়ালবাড়ি এলাকায় রাসায়নিক গুদাম ও সংলগ্ন একটি পোশাক কারখানায় গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এখন পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ। দগ্ধ ও ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আরও অন্তত তিনজন। তবে এখনো বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন বলে দাবি করেছে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে গতকাল রাত থেকে অপেক্ষা করছেন নিখোঁজ ব্যক্তিদের স্বজনেরা। কেউ খুঁজছেন বোনকে, কেউবা মেয়েকে। তাঁদেরই একজন লালমনিরহাটের আব্দুল মান্নান, তিনি খুঁজছেন তাঁর মেয়ে মৌসুমি আক্তারকে। এসএসসি পাসের পর দারিদ্র্যের কারণে পড়াশোনা করতে না পারা মৌসুমি মাত্র এক মাস আগে রাজধানীতে এসে পোশাক কারখানায় কাজ শুরু করেছিলেন। বাবার সঙ্গে থেকেই কাজ করতেন শিয়ালবাড়ির সেই কারখানায়।
আব্দুল মান্নান বলেন, কাল যখন আগুন লাগার খবর পান, তখনই রিকশা গ্যারেজে রেখে ছুটে আসেন। মেয়ের খোঁজে সারা দিন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। একে একে লাশ বের হতে দেখেন, কিন্তু কোথাও মেয়েকে পাননি। এখন এখানে এসেছেন, ভাবছেন হয়তো মেয়ে এখানে আছে। তিনি বলেন, ‘যদি এখানেও না পাই, তাহলে কোথায় খুঁজব?’ এই বলেই ভেঙে পড়েন এই অসহায় বাবা।
তিন সন্তানের মা মুক্তার খোঁজে ভাই
শরীয়তপুর থেকে এসেছেন আব্দুল দেওয়ান, খুঁজছেন তাঁর বোন মুক্তাকে। ৩৫ বছর বয়সী মুক্তা তিন সন্তানের মা। কয়েক মাস ধরে বেকার থাকার পর দেড় মাস আগে ওই পোশাক কারখানায় চাকরি পেয়েছিলেন। এখন তিনি নিখোঁজ।
বড় ভাই আব্দুল দেওয়ান বলেন, ‘গতকাল দুপুর থেকে আজ সকাল পর্যন্ত হাসপাতালে ঘুরছি। মুক্তার কোনো খোঁজ নেই। ভাবছি যদি মৃতদের মধ্যেও তার খোঁজ পেতাম, তাহলে অন্তত নিশ্চয়তা পেতাম। এখন তো সেটাও নেই। ওর বাচ্চাগুলোকে কী বলব? কোথায় খুঁজে পাব তাদের মাকে, আমার বোনকে?’
হাসপাতাল চত্বরে দেখা যায় আরও দুই পরিবার প্রিয়জনের খোঁজে ব্যাকুল হয়ে ঘুরছে। মৃতদেহ শনাক্তকরণ ও তালিকা প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছে তাঁরাও।
