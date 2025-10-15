Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ঢামেকে মৌসুমির খোঁজে বাবা, মুক্তাকে খুঁজছেন ভাই

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ২৩
লালমনিরহাটের আব্দুল মান্নান খুঁজছেন মেয়ে মৌসুমি আক্তারকে। ছবি: আজকের পত্রিকা
লালমনিরহাটের আব্দুল মান্নান খুঁজছেন মেয়ে মৌসুমি আক্তারকে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মিরপুরের রূপনগরের শিয়ালবাড়ি এলাকায় রাসায়নিক গুদাম ও সংলগ্ন একটি পোশাক কারখানায় গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এখন পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ। দগ্ধ ও ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আরও অন্তত তিনজন। তবে এখনো বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন বলে দাবি করেছে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে গতকাল রাত থেকে অপেক্ষা করছেন নিখোঁজ ব্যক্তিদের স্বজনেরা। কেউ খুঁজছেন বোনকে, কেউবা মেয়েকে। তাঁদেরই একজন লালমনিরহাটের আব্দুল মান্নান, তিনি খুঁজছেন তাঁর মেয়ে মৌসুমি আক্তারকে। এসএসসি পাসের পর দারিদ্র্যের কারণে পড়াশোনা করতে না পারা মৌসুমি মাত্র এক মাস আগে রাজধানীতে এসে পোশাক কারখানায় কাজ শুরু করেছিলেন। বাবার সঙ্গে থেকেই কাজ করতেন শিয়ালবাড়ির সেই কারখানায়।

আব্দুল মান্নান বলেন, কাল যখন আগুন লাগার খবর পান, তখনই রিকশা গ্যারেজে রেখে ছুটে আসেন। মেয়ের খোঁজে সারা দিন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। একে একে লাশ বের হতে দেখেন, কিন্তু কোথাও মেয়েকে পাননি। এখন এখানে এসেছেন, ভাবছেন হয়তো মেয়ে এখানে আছে। তিনি বলেন, ‘যদি এখানেও না পাই, তাহলে কোথায় খুঁজব?’ এই বলেই ভেঙে পড়েন এই অসহায় বাবা।

পায়ে নূপুর দেখে মেয়ের লাশ শনাক্ত করলেন বাবাপায়ে নূপুর দেখে মেয়ের লাশ শনাক্ত করলেন বাবা

শরীয়তপুর থেকে বোন মুক্তার খোঁজে এসেছেন বড় ভাই আব্দুল দেওয়ান। ছবি: আজকের পত্রিকা
শরীয়তপুর থেকে বোন মুক্তার খোঁজে এসেছেন বড় ভাই আব্দুল দেওয়ান। ছবি: আজকের পত্রিকা

তিন সন্তানের মা মুক্তার খোঁজে ভাই

শরীয়তপুর থেকে এসেছেন আব্দুল দেওয়ান, খুঁজছেন তাঁর বোন মুক্তাকে। ৩৫ বছর বয়সী মুক্তা তিন সন্তানের মা। কয়েক মাস ধরে বেকার থাকার পর দেড় মাস আগে ওই পোশাক কারখানায় চাকরি পেয়েছিলেন। এখন তিনি নিখোঁজ।

বড় ভাই আব্দুল দেওয়ান বলেন, ‘গতকাল দুপুর থেকে আজ সকাল পর্যন্ত হাসপাতালে ঘুরছি। মুক্তার কোনো খোঁজ নেই। ভাবছি যদি মৃতদের মধ্যেও তার খোঁজ পেতাম, তাহলে অন্তত নিশ্চয়তা পেতাম। এখন তো সেটাও নেই। ওর বাচ্চাগুলোকে কী বলব? কোথায় খুঁজে পাব তাদের মাকে, আমার বোনকে?’

হাসপাতাল চত্বরে দেখা যায় আরও দুই পরিবার প্রিয়জনের খোঁজে ব্যাকুল হয়ে ঘুরছে। মৃতদেহ শনাক্তকরণ ও তালিকা প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছে তাঁরাও।

বিষয়:

মিরপুরঢাকা জেলাআগুনঢাকা বিভাগঢামেকঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে প্রভাবশালী ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ গ্রেপ্তার

বিহার নির্বাচন: লড়বেন না প্রশান্ত কিশোর, ‘নিশ্চিত পরাজয়’ দেখছেন বিজেপি জোটের

প্রাপ্তবয়স্কদের কনটেন্ট চালু করছে চ্যাটজিপিটি, শিশুদের নিরাপত্তা কোথায়

‎ডিপ ফ্রিজে লাশ উদ্ধার: পলাতক স্বামী গ্রেপ্তার ‎

স্ত্রীর সম্পদ পুনরুদ্ধারে মামলা করা যায়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

সঞ্চয়পত্রের মুনাফা কমছে

সঞ্চয়পত্রের মুনাফা কমছে

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সম্পর্কিত

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে শিক্ষকদের শাহবাগ অবরোধ

পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে শিক্ষকদের শাহবাগ অবরোধ

ঢামেকে মৌসুমির খোঁজে বাবা, মুক্তাকে খুঁজছেন ভাই

ঢামেকে মৌসুমির খোঁজে বাবা, মুক্তাকে খুঁজছেন ভাই

দাবি আদায় না হলে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবেন না এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা

দাবি আদায় না হলে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবেন না এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা