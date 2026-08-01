Ajker Patrika
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সিটিটিসির পৃথক অভিযানে প্রায় ৭ হাজার ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ৩

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সিটিটিসির পৃথক অভিযানে প্রায় ৭ হাজার ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ৩
গ্রেপ্তার চারজন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর শাহবাগ ও রমনা এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে ৬ হাজার ৯৪০ ইয়াবাসহ তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. মানিক মিয়া (৪২), আবুল কাশেম তুষার (৩৬) ও ইয়াছিন আরাফাত (২৭)।

আজ শনিবার ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিটিটিসির সিটি ইন্টেলিজেন্স অ্যানালাইসিস বিভাগের সদস্যরা গত শুক্রবার রাত ১০টা ৫ মিনিটে শাহবাগ থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. মানিক মিয়াকে ৯৪০টি ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করেন।

একই দিন রাত ১১টা ৫০ মিনিটে রমনা থানা এলাকায় আরেকটি অভিযান চালিয়ে আবুল কাশেম তুষার ও ইয়াছিন আরাফাতকে ৬ হাজার ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

এ ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা হয়েছে। গ্রেপ্তার তিনজনকে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:

ঢাকা জেলাডিএমপিঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারমাদক
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