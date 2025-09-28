Ajker Patrika
সারা দেশ
ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে সিএনজি অটোচালকদের বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি
আজ দুপুর পৌনে ১২টার দিকে প্রায় দুই ঘণ্টা সিএনজি অটোচালকেরা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ দুপুর পৌনে ১২টার দিকে প্রায় দুই ঘণ্টা সিএনজি অটোচালকেরা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুলিশি হয়রানির অভিযোগ তুলে তা বন্ধের দাবিতে গাজীপুর মহানগরীর নাওজোর এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন সিএনজি অটোচালকেরা। এ সময় ওই মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর পৌনে ১২টা থেকে বেলা পৌনে ২টা পর্যন্ত প্রায় দুই ঘণ্টা সিএনজি অটোচালকেরা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ বিভিন্ন দাবি নিয়ে প্রথমে অল্প কয়েকজন সিএনজি অটোচালক মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে তাঁদের সঙ্গে আরও সিএনজি অটোচালক যোগ দিলে সবাই মিলে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের নাওজোর এলাকা অবরোধ করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে সিএনজি অটোচালকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু চালকেরা মহাসড়ক ছাড়তে অস্বীকার করে অবরোধ অব্যাহত রাখেন। পরে সেনাসদস্যরা গিয়ে তাদের সরক থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

গাজীপুর মহানগর পুলিশের বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন খান জানান, সিএনজি অটোচালকেরা মহাসড়ক অবরোধ করলে সাময়িক যান চলাচল বিঘ্নিত হয়। পরে সেনাবাহিনীর সহায়তায় তাঁদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে পৌনে ২টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

গাজীপুরটাঙ্গাইলপুলিশঅভিযোগ
