পিরোজপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য কালামের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা, বাড়ি-ফ্ল্যাট-জমি জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পিরোজপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য শেখ আবুল কালাম আজাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারিসহ তাঁর জমি, বাড়ি ও ফ্ল্যাট জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দেন বলে জানান দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ।
দুদকের উপসহকারী পরিচালক মঞ্জুরুল ইসলাম মিন্টু জেলা পরিষদের এই সাবেক সদস্যের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা ও তাঁর জমি-জমা, বাড়ি ও ফ্ল্যাট জব্দের নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদন অনুযায়ী আবুল কালাম আজাদের নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার দেউলপাড়া মৌজার ৬ শতাংশ জমি ও একটি চারতলা ভবন, ঢাকার নিউ বেইলি রোডের একটি ফ্ল্যাট, খুলনার সোনাডাঙ্গার দুটি জমি, ঢাকার দক্ষিণ চামিলিবাগের একটি দোকান ও ঢাকার মাতুয়াইলের ২১ শতাংশ জমি জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, আসামি বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যে ৮৬ লাখ টাকা অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলা তদন্তকালে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যেকোনো সময় বিদেশ চলে যেতে পারেন।
এ কারণে তাঁর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন। অন্যদিকে তাঁর নামে অর্জিত স্থাবর সম্পদগুলো বিক্রি ও হস্তান্তরের চেষ্টা করছেন বলেও তদন্তে জানা গেছে। তাঁর স্থাবর সম্পদ হস্তান্তর ও স্থানান্তরিত হলে মামলার তদন্তে ব্যাঘাত ঘটবে। এসব কারণে তাঁর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে তাঁর স্থাবর সম্পদ জব্দ করা প্রয়োজন।
পিরোজপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য শেখ আবুল কালাম আজাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারিসহ তাঁর জমি, বাড়ি ও ফ্ল্যাট জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দেন বলে জানান দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ।
দুদকের উপসহকারী পরিচালক মঞ্জুরুল ইসলাম মিন্টু জেলা পরিষদের এই সাবেক সদস্যের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা ও তাঁর জমি-জমা, বাড়ি ও ফ্ল্যাট জব্দের নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদন অনুযায়ী আবুল কালাম আজাদের নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার দেউলপাড়া মৌজার ৬ শতাংশ জমি ও একটি চারতলা ভবন, ঢাকার নিউ বেইলি রোডের একটি ফ্ল্যাট, খুলনার সোনাডাঙ্গার দুটি জমি, ঢাকার দক্ষিণ চামিলিবাগের একটি দোকান ও ঢাকার মাতুয়াইলের ২১ শতাংশ জমি জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, আসামি বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যে ৮৬ লাখ টাকা অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলা তদন্তকালে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যেকোনো সময় বিদেশ চলে যেতে পারেন।
এ কারণে তাঁর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন। অন্যদিকে তাঁর নামে অর্জিত স্থাবর সম্পদগুলো বিক্রি ও হস্তান্তরের চেষ্টা করছেন বলেও তদন্তে জানা গেছে। তাঁর স্থাবর সম্পদ হস্তান্তর ও স্থানান্তরিত হলে মামলার তদন্তে ব্যাঘাত ঘটবে। এসব কারণে তাঁর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে তাঁর স্থাবর সম্পদ জব্দ করা প্রয়োজন।
ওমানে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মাসুম আহমেদ (২৮) নামের মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টায় নিজ বাসায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি। মাসুম কমলগঞ্জ উপজেলার পতনঊষার ইউনিয়নের পতনঊষার গ্রামের ফরিদ মিয়ার ছেলে।৯ মিনিট আগে
বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহারে নিজ মেয়েকে (১৪) ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে (৪২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর বাড়ি সান্তাহার পৌর এলাকায়। আজ মঙ্গলবার দুপুরে গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদমদীঘি থানায় মামলা করার পর বিকেলে বগুড়া আদালতে এবং ওই কিশোরীকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডি১৩ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায় ‘রাসেল-ফয়সাল বাহিনী’ নামে একটি অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে দিনদুপুরে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।১৫ মিনিট আগে
ত্রিশাল ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জাহিদ আমিন বলেন, ‘উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক হয়ে তিনি এমন কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দিতে পারেন না। শহীদ জিয়ার একজন কর্মী এ ধরনের কথা বলতে পারে না। ধানের শীষ গণতন্ত্র ও মানবতার প্রতীক, ১৭ বছরের আন্দোলনের প্রেরণা ছিল ধানের শীষ।১৮ মিনিট আগে