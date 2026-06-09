Ajker Patrika
ঢাকা

কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির ঢামেকে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির ঢামেকে মৃত্যু
ফাইল ছবি

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (কেরানীগঞ্জ) বন্দী আরিফ মিয়া (৪৪) নামে এক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মারা গেছেন।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেলের একটি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। গত ৫ জুন কারাগার থেকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের (ইনচার্জ) পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, কারারক্ষীরা অসুস্থ অবস্থায় ওই বন্দীকে গত ৫ জুন হাসপাতালের সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি করে। এরপর চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মারা যায়। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

​কারাসূত্রে জানা যায়, আরিফের বাড়ি নরসিংদী জেলার পলাশ থানার কালিমপুর গ্রামে। তিনি পলাশ থানার হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ছিলেন। তাঁর বাবার নাম আলেক মিয়া।

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