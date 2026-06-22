Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে মধ্যরাতে চলন্ত মোটরসাইকেলে ইটের আঘাতে আহত তরুণ মারা গেছেন

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ২২ জুন ২০২৬, ১৩: ৩৯
রাজধানীতে মধ্যরাতে চলন্ত মোটরসাইকেলে ইটের আঘাতে আহত তরুণ মারা গেছেন
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর কাফরুলে চলন্ত মোটরসাইকেলে ইট মেরে আহত করা সাজিদ চৌধুরী রাফি (২১) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মারা গেছেন।

আজ সোমবার সকাল ৭টার দিকে হাসপাতালটির নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজ্জাদ হোসেন।

তিনি জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

ওসি আরও জানান, এই ঘটনায় তিনজনকে ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে। পূর্বশত্রুতার জেরে এই হামলার ঘটনা ঘটেছিল বলে জানা গেছে।

রাফির চাচা মো. নুর হোসেন চৌধুরী জানান, রাফিকে প্রথমে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরদিন ১০ জুন তাঁকে ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। প্রায় ১৩ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি মারা গেলেন।

এর আগে, ৯ জুন দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে কাফরুল থানার পূর্ব শেওড়াপাড়ার আশরাফ আলী গলিতে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়।

ভাইরাল সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, মোটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় এক তরুণকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়ে মারা হয়। ইটের আঘাতে তিনি মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পড়ে অচেতন হয়ে যান। মোটরসাইকেলটি তাঁর শরীরের ওপর পড়ে থাকে। পরে হামলাকারীরাই রিকশায় করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

বিষয়:

ঢাকা জেলামৃত্যুরাজধানীঢাকা বিভাগঢামেকআইসিইউ
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