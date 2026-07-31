Ajker Patrika
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রাজধানীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ৪৩৩, মামলা ২৭

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ৪৩৩, মামলা ২৭

রাজধানীতে গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) নিয়মিত অভিযানে ৪৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মোট ২৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে ডিএমপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রাজধানীর বিভিন্ন থানা ও গোয়েন্দা বিভাগের যৌথ অভিযানে ডিএমপির মিরপুর বিভাগ থেকে সর্বোচ্চ ১২২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ছাড়া মতিঝিল বিভাগ থেকে ৯৬ জন, উত্তরা বিভাগে ৪৯ জন, তেজগাঁও ও গুলশান বিভাগে ৩৮ জন করে, ওয়ারী বিভাগে ৩৬ জন, রমনা বিভাগে ২৭ জন, লালবাগ বিভাগে ২৪ জন এবং গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) থেকে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতদের কাছ থেকে ২৪ কেজি ১০০ গ্রাম গাঁজা, ৯৪০টি ইয়াবা, ৩০টি মোবাইল ফোন সেট, ৩টি চাকু, ১টি বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার যন্ত্র, ৩টি পরিত্যক্ত গুলি, ১টি মিশুক গাড়ি এবং ১টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। এ সময় পুলিশের অভিযানকারী দল একজন ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করে।

গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে ডিএমপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বিষয়:

ডিএমপিগ্রেপ্তারমেট্রোপলিটন পুলিশ
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