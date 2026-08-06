Ajker Patrika
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রাজধানীর সবুজবাগে নারীর খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার, বাকি অংশ খুঁজছে পুলিশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ আগস্ট ২০২৬, ১১: ৩৬
রাজধানীর সবুজবাগে নারীর খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার, বাকি অংশ খুঁজছে পুলিশ
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর সবুজবাগ এলাকার একটি কালভার্টের নিচ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর অর্ধগলিত খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, ২ থেকে ৩ দিন আগে ওই নারীকে হত্যা করে মরদেহ খণ্ডিত করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে সবুজবাগ এলাকার একটি কালভার্টের নিচ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে সবুজবাগ থানা-পুলিশ।

সবুজবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, উদ্ধার হওয়া মরদেহের অংশের মধ্যে মাথা ও দুই হাত রয়েছে। মরদেহের বাকি অংশ এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

তিনি বলেন, খণ্ডিত মরদেহ দেখে এটি একজন নারীর বলে ধারণা করা হচ্ছে। মরদেহ অর্ধগলিত অবস্থায় থাকায় প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ২ থেকে ৩ দিন আগে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

ওসি আরও জানান, নিহত নারীর পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। ঘটনাস্থলে অপরাধ তদন্তে বিশেষজ্ঞ দলকে ডাকা হয়েছে। হাতের আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে তার পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করা হবে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিষয়:

পুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগমরদেহসবুজবাগ
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