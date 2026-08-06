Ajker Patrika
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চাঁপাইনবাবগঞ্জ

নাচোলে ট্রেনের ধাক্কায় পাওয়ার টিলারচালকের মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
নাচোলে ট্রেনের ধাক্কায় পাওয়ার টিলারচালকের মৃত্যু
আজ ভোর সোয়া ৬টার দিকে নাচোলের দেওপাড়া রেলক্রসিং এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে ট্রেনের ধাক্কায় আবুল কালাম আজাদ ওরফে টিমন (৩৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) ভোরে উপজেলার দেওপাড়া রেলক্রসিং এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত টিমন নাচোল উপজেলার বান্দ্রা গ্রামের মহিবুর রহমানের ছেলে।

আমনুরা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ শফিকুল ইসলাম জানান, বৃহস্পতিবার ভোর সোয়া ৬টার দিকে টিমন একটি পাওয়ার টিলার নিয়ে দেওপাড়া রেলক্রসিং পার হচ্ছিলেন। এ সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর থেকে খুলনাগামী মহানন্দা এক্সপ্রেস ট্রেনটি তাঁকে ধাক্কা দেয়।

এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেলওয়ে পুলিশের ওই কর্মকর্তা।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জমৃত্যুনিহতনাচোলরাজশাহী বিভাগট্রেনযুবক
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