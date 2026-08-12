Ajker Patrika
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৩১তম বিসিএস পুলিশ ব্যাচ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জিয়াউল হক, সম্পাদক নাজিম উদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
৩১তম বিসিএস পুলিশ ব্যাচ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জিয়াউল হক, সম্পাদক নাজিম উদ্দিন
মোহাম্মদ জিয়াউল হক ও মো. নাজিম উদ্দিন আল আজাদ। ছবি: সংগৃহীত

বিসিএস ৩১তম পুলিশ ব্যাচ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ জিয়াউল হক এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মো. নাজিম উদ্দিন আল আজাদ।

আজ বুধবার বিকেল ৫টায় ৩১ তম বিসিএস পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করে। ব্যাচের পুলিশ কর্মকর্তাদের সরাসরি ভোটে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন তারা।

নির্বাচিত নতুন কমিটি ৩১ তম বিসিএস ব্যাচের পুলিশ কর্মকর্তাদের কল্যাণ, পেশাগত বিভিন্ন বিষয় এবং পদোন্নতি-সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছেন ব্যাচের কর্মকর্তারা।

নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে।

বিষয়:

পুলিশঢাকা বিভাগনির্বাচনবিসিএসজেলার খবরবাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)সম্পাদক
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