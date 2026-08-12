বোমা বিস্ফোরণে দগ্ধ হনুফার ৯ দিন পর মৃত্যু

বরিশালের বাকেরগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণে দগ্ধ হনুফা বেগম মারা গেছেন। আজ বুধবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
মৃত হনুফা বেগম বাকেরগঞ্জ উপজেলার ভরপাশা ইউনিয়নের দুধলমৌ গ্রামের শাহ আলমের স্ত্রী।
এর আগে গত ৩ আগস্ট দুধলমৌ গ্রামের শাহ আলমের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে হনুফা বেগম ও তাঁর মেয়ে ইতি এবং পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া নাতি ফাহিম দগ্ধ হন। ওই দিনই তাঁদের প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পরে শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। ৯ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর আজ হনুফা বেগমের মৃত্যু হয়েছে।
পরিবারের বরাতে বরিশাল জেলা প্রশাসক মামুন খন্দকার জানান, দগ্ধ হনুফা মারা গেছেন। তবে তাঁর মেয়ে ও নাতি সুস্থ হয়ে রিলিজ নিয়েছে। তাঁদের চিকিৎসার খরচ জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসন বহন করবে। এমনকি মৃত হনুফা বেগমকে বরিশালে ফিরিয়ে আনার সব খরচ বহন করা হবে বলেও জানান জেলা প্রশাসক।
বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার খলিল আহম্মেদ বলেন, হনুফা বেগমের মৃত্যুর খবরে আমরা মর্মাহত। শেবাচিম হাসপাতালে গিয়ে তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলাম। আমরা আহতদের চিকিৎসার খরচের ব্যয় বহন করব।
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