রাজধানীতে ভাই গুলিবিদ্ধ, বোন ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর মিরপুরের কালশীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে সুমন মিজি (৩২) নামে এক ব্যক্তি এবং ধারালো অস্ত্রের আঘাতে লাভলী বেগম (৪৫) নামে এক নারী আহত হয়েছেন। দুজন সম্পর্কে বড় বোন ও ছোট ভাই। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে আহতাবস্থায় তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।
আহত সুমনের স্ত্রী মাহিমা আক্তার জানান, তাঁদের বাসা মিরপুরের কালশীর ১১ নম্বর রোডে। তাঁর স্বামী এলাকায় বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও বাসাবাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর কাজ করেন।
সুমনের স্ত্রী মাহিমা আরও বলেন, ‘গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে কালশীর আদর্শনগর ২২ তলা বিল্ডিংয়ের পেছনে স্থানীয় সন্ত্রাসী ডাশা শরিফ, মাল্লা কবির, মশু মিয়াসহ ১৫-১৬ জন মিলে আমার স্বামীকে মারধর করে। একপর্যায়ে পেটের বাঁ পাশে গুলি করে। এ সময় লাভলী বেগমকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে তারা।’
মাহিমা জানান, মাল্লা কবির ইয়াবা ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসী। কিছুদিন আগে সেনাবাহিনী তাঁদের আস্তানায় অভিযান দিয়ে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ও টাকা উদ্ধার করেছে। লাভলীর ছেলে এবং ছোট ভাই সুমন সেনাবাহিনীকে তথ্য দিয়েছেন বলে সন্দেহ ছিল মাল্লা কবিরের। সেই ঘটনার পর থেকে তাঁদের মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছিলেন। গতকাল শনিবার রাতে সুমনকে মেরে ফেলার জন্য গুলি করেছেন।
ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক জানান, আহত সুমনকে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে। আর লাভলী বেগম চিকিৎসা শেষে বাসায় ফিরেছেন। ঘটনাটি পল্লবী থানার পুলিশ তদন্ত করছে।
