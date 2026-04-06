ছাত্রলীগ নেত্রী রিভার জামিন

জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সংঘটিত সহিংসতার ঘটনায় করা একটি হত্যা মামলায় নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ইডেন মহিলা কলেজ শাখার সভাপতি তামান্না জেসমিন রিভাকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। আজ সোমবার বিচারপতি মো. আতোয়ার রহমান ও বিচারপতি মো. সগীর হোসেনের বেঞ্চ তাঁকে ছয় মাসের জামিন দিয়ে রুল জারি করেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বদিউজ্জামান তপাদার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বদিউজ্জামান তপাদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জুলাই-আগস্টে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের মামলায় ছাত্রলীগ নেত্রী তামান্না জেসমিন রিভাকে ছয় মাসের জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। তাঁর জামিন স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগে যাওয়ার জন্য নোট দেব।’
এর আগে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর অভিযোগে ২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর তাঁকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
