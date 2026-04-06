ট্রাম্পের মুখে আল্লাহর নাম, তবে ক্ষুব্ধ কেন মুসলিমরা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইস্টার সানডেতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক নজিরবিহীন পোস্ট দিয়েছেন। ওই পোস্টে তিনি হরমুজ প্রণালি খুলে দিতে ইরানকে ভয়াবহ হুমকি ও গালমন্দ করেছেন। তবে পোস্টের শেষ লাইনে বলেছেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর।'
মহান আল্লাহর নাম মার্কিন প্রেসিডেন্ট মুখে নিলেও তাতে খুশি হয়নি আমেরিকার মুসলিম সমাজ। বরং উল্টো তারা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।
আমেরিকার মুসলিম অধিকার সংগঠন 'কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশন্স' (কেয়ার) অভিযোগ করেছে, ওই পোস্টে ট্রাম্প আল্লাহর নাম মুখে নিয়ে মূলত ইসলামকে বিদ্রূপ করেছেন এবং ইরানে বেসামরিক অবকাঠামোয় হামলার হুমকি দিয়ে ‘যুদ্ধাপরাধের’ ইঙ্গিত দিয়েছেন।
কেয়ার এক বিবৃতিতে বলেছে, “প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিকৃত ইসলামবিদ্বেষী মন্তব্য এবং ইরানে বেসামরিক স্থাপনায় হামলার হুমকি বেপরোয়া ও বিপজ্জনক। এটি এমন এক মানসিকতার পরিচয় দেয়, যা মানবজীবনের প্রতি খামখেয়ালি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ।”
বিতর্কিত ওই পোস্টে ট্রাম্প সহিংস বার্তার শেষে ‘Praise be to Allah’ বা 'সকল প্রশংসা আল্লাহ' বাক্যটি ব্যবহার করেন। পশ্চিমা বিশ্বে অনেকেই এই বাক্যটিকে ইসলামি হিসেবে বিবেচনা করলেও, বাস্তবে ‘আল্লাহ’ শব্দটি আরবি ভাষায় ‘ঈশ্বর’ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যা কোনো একক ধর্মের নিজস্ব নয় বলে দাবি করেছে কেয়ার।
কেয়ার আরও অভিযোগ করেছে, এই ধরনের মন্তব্য বিচ্ছিন্ন নয়; বরং মুসলিমদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য ও নীতির ধারাবাহিকতা।
সংগঠনটির ভাষ্য, “সহিংস হুমকির প্রেক্ষাপটে ‘আল্লাহর প্রশংসা’ বাক্যের ব্যবহার ধর্মীয় ভাষাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা উদ্বেগজনক প্রবণতা, যেখানে একইসঙ্গে ইসলাম ও মুসলমানদের অবমাননা করা হচ্ছে।”
ট্রাম্পের এই পোস্ট ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও ধর্মীয় সংবেদনশীলতার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে এ ধরনের মন্তব্য নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করতে পারে।
ইরান এখনো এমন ১ হাজারের বেশি ক্ষেপণাস্ত্র ধরে রেখেছে, যেগুলো ইসরায়েল পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম। এমনটাই বলছে ইসরায়েলি সামরিক মূল্যায়ন। অন্যদিকে লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর অস্ত্রভান্ডারে রয়েছে প্রায় ১০ হাজার স্বল্প-পাল্লার রকেট। ইসরায়েলের সঙ্গে সীমান্ত থাকায় এগুলো এখনো দেশটির জন্য বড় হুমকি।২ মিনিট আগে
ইসরায়েলের মধ্যাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে ইরানের সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের খবর পাওয়া গেছে। গতকাল রোববারের এই হামলায় উত্তরাঞ্চলীয় শহর হাইফায় একটি আবাসিক ভবন ধসে অন্তত দুইজন নিহত হয়েছেন এবং এখনো দুইজন নিখোঁজ রয়েছেন।৭ মিনিট আগে
ইউরোপের উন্নত জীবনের আশায় পাড়ি জমানোর পথে লিবিয়া উপকূলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের একটি কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত হওয়া নৌকা ডুবে অন্তত ৭০ জন নিখোঁজ হয়েছেন। গত শনিবারের এই মর্মান্তিক ঘটনায় ৩২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও দুইজনের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ায় সফররত বিশিষ্ট ইসলামি বক্তা শায়খ আহমাদুল্লাহর ভিসা বাতিল করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ইহুদিবিদ্বেষী এবং উসকানিমূলক বক্তব্যের অভিযোগে গতকাল রোববার তাঁর ভিসা বাতিল করা হয়। সিডনিভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ’-এর প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে