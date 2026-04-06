ট্রাম্পের মুখে আল্লাহর নাম, তবে ক্ষুব্ধ কেন মুসলিমরা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইস্টার সানডেতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক নজিরবিহীন পোস্ট দিয়েছেন। ওই পোস্টে তিনি হরমুজ প্রণালি খুলে দিতে ইরানকে ভয়াবহ হুমকি ও গালমন্দ করেছেন। তবে পোস্টের শেষ লাইনে বলেছেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর।'

মহান আল্লাহর নাম মার্কিন প্রেসিডেন্ট মুখে নিলেও তাতে খুশি হয়নি আমেরিকার মুসলিম সমাজ। বরং উল্টো তারা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

আমেরিকার মুসলিম অধিকার সংগঠন 'কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশন্স' (কেয়ার) অভিযোগ করেছে, ওই পোস্টে ট্রাম্প আল্লাহর নাম মুখে নিয়ে মূলত ইসলামকে বিদ্রূপ করেছেন এবং ইরানে বেসামরিক অবকাঠামোয় হামলার হুমকি দিয়ে ‘যুদ্ধাপরাধের’ ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কেয়ার এক বিবৃতিতে বলেছে, “প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিকৃত ইসলামবিদ্বেষী মন্তব্য এবং ইরানে বেসামরিক স্থাপনায় হামলার হুমকি বেপরোয়া ও বিপজ্জনক। এটি এমন এক মানসিকতার পরিচয় দেয়, যা মানবজীবনের প্রতি খামখেয়ালি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ।”

বিতর্কিত ওই পোস্টে ট্রাম্প সহিংস বার্তার শেষে ‘Praise be to Allah’ বা 'সকল প্রশংসা আল্লাহ' বাক্যটি ব্যবহার করেন। পশ্চিমা বিশ্বে অনেকেই এই বাক্যটিকে ইসলামি হিসেবে বিবেচনা করলেও, বাস্তবে ‘আল্লাহ’ শব্দটি আরবি ভাষায় ‘ঈশ্বর’ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যা কোনো একক ধর্মের নিজস্ব নয় বলে দাবি করেছে কেয়ার।

কেয়ার আরও অভিযোগ করেছে, এই ধরনের মন্তব্য বিচ্ছিন্ন নয়; বরং মুসলিমদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য ও নীতির ধারাবাহিকতা।

সংগঠনটির ভাষ্য, “সহিংস হুমকির প্রেক্ষাপটে ‘আল্লাহর প্রশংসা’ বাক্যের ব্যবহার ধর্মীয় ভাষাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা উদ্বেগজনক প্রবণতা, যেখানে একইসঙ্গে ইসলাম ও মুসলমানদের অবমাননা করা হচ্ছে।”

ট্রাম্পের এই পোস্ট ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও ধর্মীয় সংবেদনশীলতার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে এ ধরনের মন্তব্য নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করতে পারে।

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

ইসরায়েলে আঘাতে সক্ষম ১০০০ ক্ষেপণাস্ত্র অবশিষ্ট ইরানের, হিজবুল্লাহর ১০ হাজার রকেট

ইসরায়েলে আঘাতে সক্ষম ১০০০ ক্ষেপণাস্ত্র অবশিষ্ট ইরানের, হিজবুল্লাহর ১০ হাজার রকেট

ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ: হাইফায় নিহত ২, তেল আবিবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ: হাইফায় নিহত ২, তেল আবিবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

ভূমধ্যসাগরে ফের নৌকাডুবি: নিখোঁজ বাংলাদেশিসহ অন্তত ৭০, ২ মরদেহ উদ্ধার

ভূমধ্যসাগরে ফের নৌকাডুবি: নিখোঁজ বাংলাদেশিসহ অন্তত ৭০, ২ মরদেহ উদ্ধার

আজহারীর পর আহমাদুল্লাহর ভিসাও বাতিল করল অস্ট্রেলিয়া

আজহারীর পর আহমাদুল্লাহর ভিসাও বাতিল করল অস্ট্রেলিয়া