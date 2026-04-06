Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেপ্তার ৫৯ জন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীতে ডিবির অভিযানে গ্রেপ্তার আসামিদের একাংশ। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে অন্তত ৫৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থা (ডিবি)। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে মাদকদ্রব্যও উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ সোমবার পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানান ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার এন এম নাসিরুদ্দিন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, হাজারীবাগ ও শাহজাহানপুর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ৫২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে হাজারীবাগ থানা-পুলিশ আজ দিনব্যাপী অভিযানে ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ৮টি ইয়াবা ও ৩১ পুরিয়া গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত দুই শিশুকেও আটক করা হয়েছে।

শাহজাহানপুর থানা-পুলিশ গত রোববার অভিযান চালিয়ে ২২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে একজন হত্যা মামলার আসামিসহ তিনজন আসামি রয়েছেন। এ ছাড়া ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এ দিন ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ২ গ্রাম হেরোইন ও ৭ পুরিয়া গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) লালবাগ বিভাগ পৃথক অভিযানে ৪৫০ গ্রাম কোকেনসহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এর মধ্যে গত রোববার বিকেলে গুলশান-২ এলাকার ডিএনসিসি মার্কেটের সামনে অভিযান চালিয়ে ১০০ গ্রাম কোকেনসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একই দিন রাতে মোহাম্মদপুর এলাকার সলিমুল্লাহ রোডে অভিযান চালিয়ে আরও ৩৫০ গ্রাম কোকেনসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

