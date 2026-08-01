রাজধানীর মিরপুর-১০ ও ফার্মগেট মেট্রো স্টেশনে বোমাসদৃশ বস্তু, কাজ করছে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট

রাজধানীর মিরপুর-১০ ও ফার্মগেট মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে বোমাসদৃশ বস্তু পাওয়ার খবরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। বস্তু দুটি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কাজ করছে সিটিটিসির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট।
আজ শনিবার দুপুরে পৃথক দুটি স্থানে বোমাসদৃশ বস্তু পড়ে থাকার খবর পায় পুলিশ। এর পরপরই মিরপুর-১০ ও ফার্মগেট এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয় এবং ঘটনাস্থলে সিটিটিসির সদস্যদের পাঠানো হয়।
ডিএমপির কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান ও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ শামসুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, একসঙ্গে দুই জায়গায় বোমা পাওয়ার খবর এসেছে—মিরপুর ও তেজগাঁও এলাকায়। আমাদের টিম ঘটনাস্থলে কাজ করছে।
ডিএমপির মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার মোস্তাক সরকার বলেন, একটু আগেই খবর পেয়েছি। সিটিটিসির সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসেছে। তারা বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। আপাতত নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, এটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) কি না।
পুলিশ জানিয়েছে, বস্তু দুটি নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করা এবং সেগুলোর প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট কাজ করছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হওয়ার পরই এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো সম্ভব হবে।
এ দিকে ঘটনার পর মেট্রোরেলের দুই স্টেশন এলাকাতেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে ঘটনাস্থলের আশপাশে জনসাধারণকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।
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