Ajker Patrika
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সুনামগঞ্জ

জগন্নাথপুরে নৌকা ডুবি: নিখোঁজ ৪ জনের মধ্যে একজনের মরদেহ উদ্ধার

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি  
জগন্নাথপুরে নৌকা ডুবি: নিখোঁজ ৪ জনের মধ্যে একজনের মরদেহ উদ্ধার
নিখোঁজ ৪ জনের মধ্যে একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে ডুবুরিদল। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে কীর্তন থেকে বাড়ি ফেরার পথে নৌকা ডুবে নিখোঁজ ৪ জনের মধ্যে একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে ডুবুরিদল। শনিবার (১ আগস্ট) বেল সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার মইয়ার হাওর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

এর আগে শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে জগন্নাথপুর উপজেলার মইয়ার হাওরের বালুচর নামক এলাকায় এই নৌকা ডুবির ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজরা হলেন, জগন্নাথপুর পৌরসভার পূর্ব ভবানীপুর এলাকার মৃত জগিন্দ্র দেব নাথের ছেলে হেমেন্দ্র দেব নাথ (৩০), একই এলাকার মৃত সুবল দেব নাথের ছেলে সত্যেন্দ্র নাথ সতী (৬৫), মৃত অনিল দেব নাথের দুই ছেলে অরুণ দেবনাথ (৪০) ও অধীর দেবনাথ (৩৫)। এরমধ্যে অরুণ দেবনাথের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

কীর্তন থেকে বাড়ি ফেরার পথে নৌকা ডুবে নিখোঁজ ৪কীর্তন থেকে বাড়ি ফেরার পথে নৌকা ডুবে নিখোঁজ ৪

বিষয়টি নিশ্চিত করে জগন্নাথপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইসলাম উদ্দিন বলেন, ঘটনাস্থলে সুনামগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিদল নিখোঁজদের উদ্ধারে কাজ করছে। আমরা সিলেট ফায়ার সার্ভিস আরেকটি ডুবুরিদল আসার জন্য বলেছি।

উল্লেখ্য, শুক্রবার রাত ৮টার সময় পূর্ব ভবানীপুর এলাকার ১০ জন নৌকাযোগে পার্শ্ববর্তী ভরাউট এলাকায় কীর্তন অনুষ্ঠানে যান। সেখান থেকে রাত সাড়ে ৩টার সময় ফেরার পথে মইয়ার হাওরের বালুচর নামক স্থানে নৌকাটি ডুবে যায়৷ নৌকায় থাকা ৯ জনের মধ্যে ৫ জন সাঁতার কেটে তীর উঠলেও এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৪ জন নিখোঁজ হন।

এ ব্যাপারে জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, উদ্ধারকৃত মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।

বিষয়:

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