Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

নাশকতার মামলায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণের বিএনপি নেতা মোশাররফ হোসেন খোকন কারাগারে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

রাজধানীর লালবাগ থানার নাশকতার মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মোশাররফ হোসেন খোকনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আইনজীবীর মাধ্যমে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন মোশাররফ। শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মোশাররফ হোসেনের আইনজীবী মো. রফিকুল ইসলাম খান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

২০১৩ সালে লালবাগ থানা এলাকায় গাড়ি পোড়ানোর এক মামলায় ২০২৩ সালের ২৩ নভেম্বর এক রায়ে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলাম বিএনপি নেতা মোশারফকে সোয়া তিন বছরের কারাদণ্ড দেন। ওই মামলায় তিনি আপিল করার স্বার্থে জামিনের আবেদন করে আত্মসমর্পণ করেন।

মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিমের ‘সহযোগী’ সাংবাদিক আজহার ৪ দিনের রিমান্ডেমার্কিন নাগরিক এনায়েত করিমের ‘সহযোগী’ সাংবাদিক আজহার ৪ দিনের রিমান্ডে

২০১৩ সালের নভেম্বরে নাশকতার অভিযোগে পুলিশ লালবাগ থানায় মামলাটি দায়ের করে। ২০১৫ সালের ৩১ সেপ্টেম্বর ৭৫ জনের নামে চার্জশিট দাখিল করেন লালবাগ থানা-পুলিশ। পরের বছর আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত।

২০২৩ সালের ২৩ নভেম্বর ঢাকার তৎকালীন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলামের আদালত ৫০ জন নেতাকর্মীকে পৃথক দুই ধারায় তিন বছর তিন মাসের কারাদণ্ড দেন।

মামলাটির বিচারকালে ২৩ জন সাক্ষীর মধ্যে সাত জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন আদালত।

বিষয়:

বিএনপিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগমামলানাশকতালালবাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

আন্দোলনের মধ্যেই ফের বাড়ল এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা

৫ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা প্রত্যাখ্যান, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা শিক্ষকদের

মেট্রোরেলের সময় বাড়ল: আজ থেকে নতুন সূচি, ট্রিপ বাড়ল ৭টি

প্রশিক্ষিত রন্ধনশিল্পীরা পাবেন আন্তর্জাতিক মানের সনদ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

সম্পর্কিত

হাসপাতালে নারী রোগীকে যৌন হয়রানি, তিন কর্মী কারাগারে

হাসপাতালে নারী রোগীকে যৌন হয়রানি, তিন কর্মী কারাগারে

আগামী নির্বাচনে আ.লীগ অংশ নিতে পারবে না: ইসি আনোয়ারুল

আগামী নির্বাচনে আ.লীগ অংশ নিতে পারবে না: ইসি আনোয়ারুল

কচুরিপানা পরিষ্কার করতে নেমে নারীর মৃত্যু: নিখোঁজ ১, আহত ১

কচুরিপানা পরিষ্কার করতে নেমে নারীর মৃত্যু: নিখোঁজ ১, আহত ১

গ্রাহকের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার জেলহাজতে

গ্রাহকের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার জেলহাজতে