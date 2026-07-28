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পলকের শুনানির দিনে স্লোগান: আদালত এলাকা থেকে গ্রেপ্তার ৪ জন রিমান্ডে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ জুলাই ২০২৬, ১৮: ১৪
পলকের শুনানির দিনে স্লোগান: আদালত এলাকা থেকে গ্রেপ্তার ৪ জন রিমান্ডে
প্রতীকী ছবি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ট্রাকচালক মো. হোসেন নিহতের ঘটনায় শেখ হাসিনাসহ ৩৪ জনের বিরুদ্ধে করা হত্যা মামলার শুনানির দিন ঢাকার আদালত এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে গ্রেপ্তার ৪ জনকে ৩ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা রিমান্ডে নেওয়ার এ নির্দেশ দেন।

যাঁদের রিমান্ডে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন মোস্তাকিম হোসেন (৫১), নূর আলম (৩৫), রুহুল আমিন (২৯) ও আনোয়ার হোসেন (৪৮)।

২৬ জুলাই ট্রাকচালক হত্যা মামলায় সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলককে কারাগারে নিয়ে যাওয়ার সময় ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত এলাকা থেকে চারজনকে আটক করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলার অভিযোগে কোতোয়ালি থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করে পুলিশ।

পরদিন বিকেলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ইবনে খালিদ হোসেন তাঁদের আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। ওই দিন আদালত প্রত্যেককে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং রিমান্ড শুনানির জন্য মঙ্গলবার দিন ধার্য করেন।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, ২৬ জুলাই রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় ট্রাকচালক হত্যা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকসহ ৩৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জগঠনের দিন ধার্য ছিল।

শুনানি উপলক্ষে জুনাইদ আহমেদ পলকসহ চারজনকে আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় মহানগর দায়রা জজ আদালত ভবনের ক্যানটিন গেট এলাকায় নিষিদ্ধ সংগঠনের কয়েক সদস্য ও সমর্থক সমবেত হন। তাঁরা জুনায়েদ আহমেদ পলককে প্রিজনভ্যানে নিয়ে যাওয়ার সময় সরকারবিরোধী স্লোগান দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা চালান। সংবাদ পেয়ে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাঁরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন।

এ সময় হাতেনাতে ওই চারজনকে আটক করা হয় এবং বাকি ১০০ থেকে ১৫০ জন অজ্ঞাতনামা সদস্য পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে আটকদের কোতোয়ালি থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়।

মামলার মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন, পলাতক আসামিদের অবস্থান চিহ্নিতকরণ এবং অর্থ জোগানদাতা ও চক্রান্তকারীদের খুঁজে বের করতে আসামিদের নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে বলে রিমান্ড আবেদনে উল্লেখ করেন তদন্ত কর্মকর্তা।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগআইন ও বিচার ‍সন্ত্রাসীআদালতজেলার খবর
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