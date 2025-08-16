Ajker Patrika
এলআর ফান্ড ও কন্টিনজেন্সি বিল

এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

  • মির্জাপুরের ভূমি অফিসগুলোয় প্রতিবছর ৭ থেকে সাড়ে ৭ হাজার নামজারি করা হয়
  • এ ক্ষেত্রে এসি ল্যান্ড কার্যালয়ের এলআর ফান্ডের নামে ২ হাজার টাকা করে নেওয়া হয়
মো. জাহাঙ্গীর হোসেন
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে বছরে জমির নামজারি বা খারিজ হয় ৭ হাজারের অধিক। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) বা এসি ল্যান্ড কার্যালয়ের এলআর (লোকাল রিলেশনস) ফান্ডের নামে নেওয়া হয় ২ হাজার টাকা। সেই সঙ্গে পৌর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলোর কন্টিনজেন্সি বিলের (খাতা, কলমসহ আনুষঙ্গিক খরচ) জন্য বরাদ্দ আসে বছরে সাড়ে ৩ থেকে ৫ লাখ টাকা। কিন্তু এসব টাকা যথাযথভাবে খরচ না করে লোপাট করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মির্জাপুর উপজেলায় ১৪টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা রয়েছে। এর মধ্যে পৌরসভাসহ ১২টি ইউনিয়নে উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তার কার্যালয় আছে। এগুলোতে প্রতিবছর ৭ থেকে সাড়ে ৭ হাজার নামজারি করা হয় বলে এসি ল্যান্ড কার্যালয়ের নাজির মাজহারুল ইসলাম জানিয়েছেন।

একাধিক ইউনিয়নের উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রতিটি খারিজে সরকার নির্ধারিত ফি ১ হাজার ১৭০ টাকা। এর বাইরে এসি ল্যান্ড অফিসের এলআর (সরকারি অফিসের বিভিন্ন খরচ মেটাতে বেসরকারি উৎস থেকে সংগৃহীত অর্থ) ফান্ডের টাকাসহ বাড়তি টাকা নেওয়া হয়। ওই বাড়তি টাকা থেকে নিজেদের অফিসের আনুষঙ্গিক খরচ পূরণ করা হয়, যা হওয়ার কথা ছিল কন্টিনজেন্সি বিল দিয়ে।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে তদন্তের ব্যবস্থা করা হবে। সত্যতা পেলে পরবর্তীকালে ডিপার্টমেন্টাল শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা বলেন, ‘ওনাদের (এসি ল্যান্ড) কোনো খরচ নেই। ওনারা তো একেবারে ছাক্কা টাকা পাইতেছেন। খালি রাত্রি করে যাইয়া আমরা দিয়া আইতেছি।’

কন্টিনজেন্সি বিলের বিষয়ে আরেক উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা বলেন, ‘আমি দুই বছর ধরে আছি, এক টাকাও পাই নাই। ওপর থেকেই খাইয়া দেয়।’ ওপর বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছেন—এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘আমাদের ওপরে তো উপজেলাই।’

এলআর ফান্ডে জমা হওয়া টাকা কোন খাতে বা কী কাজে খরচ হয়, জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ইউনিয়নের উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা বলেন, ‘ওই টাকা শুধু পকেটে যায়।’ ইউনিয়ন ভূমি অফিস এই ফান্ডের টাকা পায় কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এক টাকাও না।’ অফিসের খাতা-কলমসহ অন্যান্য খরচের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘নামজারি থেকে যে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয়, সেখান থেকেই খরচ করা হয়।’

বরাদ্দের টাকা না পাওয়ার বিষয়ে কোথাও কোনো অভিযোগ করেছেন কি না জানতে চাইলে এক কর্মকর্তা বলেন, ‘আমাদের এসিআর (বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন) তো এসি ল্যান্ড লেখেন। যে কারণে অভিযোগ করতে পারি না।’

এই কর্মকর্তা জানান, এলআর ফান্ডের জন্য ২ হাজার টাকা দেওয়া না লাগলে নামজারির ক্ষেত্রে তাঁরা এই টাকা নিতেন না।

জানতে চাইলে মির্জাপুরের এসি ল্যান্ড মাসুদুর রহমান বলেন, ‘এসি ল্যান্ড অফিসে কোনো এলআর ফান্ড নেই এবং এলআর ফান্ডের নামে কোনো টাকা নেওয়া হয় না। কন্টিনজেন্সি বিলের টাকা ইউনিয়ন উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তাদের দেওয়া হয়।’

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে তদন্তের ব্যবস্থা করা হবে। সত্যতা পেলে পরবর্তীকালে ডিপার্টমেন্টাল শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।’

