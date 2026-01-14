Ajker Patrika

ওমরাহফেরত হাজির ব্যাগে ৬৮০ গ্রাম সোনার গয়না, শাহজালালে গ্রেপ্তার

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
ওমরাহফেরত গিয়াস উদ্দিনের কাছ থেকে উদ্ধার করা সোনার গয়না। ছবি: সংগৃহীত
ওমরাহফেরত গিয়াস উদ্দিনের কাছ থেকে উদ্ধার করা সোনার গয়না। ছবি: সংগৃহীত

ওমরাহ হজ পালন করে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে সোনার চালান আনতে গিয়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ধরা পড়েছেন গিয়াস উদ্দিন (৪৬) নামের এক যাত্রী। বিমানবন্দরের ২ নম্বর আগমনী ক্যানোপি থেকে আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বেলা সোয়া ১১টার দিকে তাঁকে আটক করে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)।

আটককালে ওই যাত্রীর শরীর তল্লাশি চালিয়ে গলায় ঝোলানো হাজিদের ব্যাগ থেকে ৬৮০ গ্রাম স্বর্ণালংকার, ৭৭ হাজার ৫৫০ বাংলাদেশি টাকা এবং ১৬ হাজার ১২৫ সৌদি রিয়াল জব্দ করা হয়েছে।

আজ সন্ধ্যার পর এয়ারপোর্ট এপিবিএন থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এপিবিএন জানায়, আটক গিয়াস উদ্দিন ওমরাহ হজ কাফেলার মোয়াল্লেম হিসেবে ওমরাহ হজ পালন শেষে সৌদি আরব হতে আজ সকালে ঢাকার বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। উদ্ধার করা স্বর্ণালংকারগুলো তিনি বিভিন্ন ওমরাহ হজযাত্রীর মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে আনয়ন করেন। উদ্ধার করা স্বর্ণালংকারগুলোর মান ২১ ক্যারেট।

গিয়াস উদ্দিনকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, আটক ব্যক্তি বিমানবন্দরে সক্রিয় সোনা চোরাচালান সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত এবং রিসিভার হিসেবে কাজ করে আসছিলেন বলে জানা যায়।

তাঁর বিরুদ্ধে বিমানবন্দর থানায় ইতিমধ্যে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। আটক আসামি অজ্ঞাতনামা যাত্রীদের সহযোগিতায় পরস্পর যোগসাজশে অবৈধ পন্থায় সরকারকে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে সোনা আনয়ন করে নিজ হেফাজতে রেখে বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪-এর ২৫-বির ১(বি) ধারায় অপরাধ সংঘটন করেছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এয়ারপোর্ট (১৩) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অপারেশনাল কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, ‘সোনা চোরাচালানকারীরা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে তাঁদের অপরাধ সংঘটন করে থাকেন। সোনা ও মাদক চোরাচালান রোধে এয়ারপোর্ট এপিবিএন বরাবরের মতোই তৎপর রয়েছে। বিমানবন্দর ব্যবহার করে যেকোনো ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।’

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশবিমানবন্দরঢাকা বিভাগঢাকাসোনাওমরাহযাত্রী
