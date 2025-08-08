Ajker Patrika
মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলায় দুই তরুণীকে পার্ক থেকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তিন যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে ভোরে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় দুই তরুণীর একজনের বাবা বাদী হয়ে মামলা করে। গত মঙ্গলবার ওই দুই তরুণী বন্ধুর সঙ্গে পার্কে বেড়াতে এসে ধর্ষণের শিকার হন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়।

গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন কোতোয়ালি থানার পূর্ব বিল মামুদপুর গ্রামের ফয়সাল (২২), গোয়ালন্দের উজানচর ইউনিয়নের দরাপের ডাঙ্গী গ্রামের মো. রাকিব (২১) ও গণি শেখেরপাড়া গ্রামের সজিব মোল্লা (২৪)।

মামলার বরাতে গোয়ালন্দ ঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাকিবুল ইসলাম জানান, গত মঙ্গলবার বিকেলে দুই তরুণী বন্ধুর সঙ্গে গোয়ালন্দের একটি পার্কে বেড়াতে আসেন। এ সময় গ্রেপ্তার আসামিসহ অন্যরা তাঁদের নির্জন স্থানে নিয়ে মোবাইল ফোন ও সঙ্গে থাকা পাঁচ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেন। পরে ওই দুই তরুণীকে তাঁরা সেখান থেকে তুলে নিয়ে একটি গ্রামের খেতের পাশে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করে ফেলে রেখে যান। বিষয়টি তরুণীরা তাঁদের অভিভাবকদের ফোনে জানান। খবর পেয়ে তাঁদের অভিভাবকেরা এসে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যান। তবে তাঁদের পরিবার লোকলজ্জার ভয়ে তিন দিন চুপ থেকে শেষ পর্যন্ত শুক্রবার ভোরে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় এসে মামলা দায়ের করে।

ওসি রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘মামলার পর এজাহারভুক্ত তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিদেরও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ছাড়া ভিকটিমদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

জোর করে শিক্ষকের পদত্যাগ, বছরজুড়ে আছেন খেয়ে না খেয়ে

ধামরাইয়ে অতিরিক্ত মদপানে দুজনের মৃত্যু

হাসপাতালের জানালা ভেঙে অক্সিজেন সিলিন্ডার চুরি, আটক ৩

ড্যাবের নির্বাচন কাল