Ajker Patrika
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আর্জেন্টিনা-স্পেনের লড়াই দেখতে টিএসসিতে হাজারো সমর্থক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আর্জেন্টিনা-স্পেনের লড়াই দেখতে টিএসসিতে হাজারো সমর্থক
খেলা শুরুর আগে থেকেই টিএসসিতে জড়ো হতে থাকেন দুই দলের সমর্থকেরা। ছবি: জাহিদুল ইসলাম

ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ-২৬ এর ফাইনাল ম্যাচকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসি ফুটবলপ্রেমীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে আর্জেন্টিনা ও স্পেনের মুখোমুখি লড়াই দেখতে সেখানে জড়ো হয়েছেন হাজারো সমর্থক।

এদিকে ফাইনাল ম্যাচকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শিক্ষার্থী ও ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে ১৯ জুলাই (রোববার) সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট থেকে ২০ জুলাই (সোমবার) ভোর ৬টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অতিথি ও সাধারণ যানবাহনের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত থাকবে। শনিবার (১৯ জুলাই) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর দপ্তর থেকে জারি করা এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

আর্জেন্টাইন সমর্থকদের মাঝে এক স্পেন সমর্থক। ছবি: জাহিদুল ইসলাম
আর্জেন্টাইন সমর্থকদের মাঝে এক স্পেন সমর্থক। ছবি: জাহিদুল ইসলাম

ফাইনাল ম্যাচকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ছবি: জাহিদুল ইসলাম
ফাইনাল ম্যাচকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ছবি: জাহিদুল ইসলাম

খেলা দেখতে মেসির মুখোশ পরে এসেছেন এক সমর্থক। ছবি: জাহিদুল ইসলাম
খেলা দেখতে মেসির মুখোশ পরে এসেছেন এক সমর্থক। ছবি: জাহিদুল ইসলাম

মাঠে আর্জেন্টিনা-স্পেন মুখোমুখি আর টিএসসিতে দুই দলের সমর্থকেরা। ছবি: ছবি: জাহিদুল ইসলাম
মাঠে আর্জেন্টিনা-স্পেন মুখোমুখি আর টিএসসিতে দুই দলের সমর্থকেরা। ছবি: ছবি: জাহিদুল ইসলাম

বিষয়:

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