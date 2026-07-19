আর্জেন্টিনা-স্পেনের লড়াই দেখতে টিএসসিতে হাজারো সমর্থক

ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ-২৬ এর ফাইনাল ম্যাচকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসি ফুটবলপ্রেমীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে আর্জেন্টিনা ও স্পেনের মুখোমুখি লড়াই দেখতে সেখানে জড়ো হয়েছেন হাজারো সমর্থক।
এদিকে ফাইনাল ম্যাচকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শিক্ষার্থী ও ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে ১৯ জুলাই (রোববার) সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট থেকে ২০ জুলাই (সোমবার) ভোর ৬টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অতিথি ও সাধারণ যানবাহনের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত থাকবে। শনিবার (১৯ জুলাই) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর দপ্তর থেকে জারি করা এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
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